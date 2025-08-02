Ада Роговцева написала вірш, від якого щемко на душі

Який вірш написала легендарна акторка

1 серпня православні віряни відзначили Медовий Спас, відомий також як Маковія. І декілька років тому Роговцева написала вірш про це свято.

"Маковія та Спаса - то й літу кінець.

Стиглі яблука з медом та з маком коржі.

Загострила вже осінь сумний олівець

і одкреслює літо з своєї межі.

Мед посвячено й мак. Різнотравний вітрець -

як остання надія ще літнього неба.

Що ж... Давно не початок, та все ж не кінець...

Треба осінь прожити. Вже якось - а треба!"

Роговцева вразила авторським віршем (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Особливий вірш розчулив мережу. Слова про останню надію, кінець та бажання "прожити" набули особливих сенсів, а тому зараз вони, як зазначили коментатори, доводять до сліз.

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