Ада Роговцева показала архивное фото с сыном, который умер от рака 13 лет назад

Легендарная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева показала редкое фото со своим сыном Константином Степанковым-младшим, который умер 13 лет назад от страшной болезни.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в соцсети Facebook .

"1 июля 2012 года день смерти моего сына", - лаконично написала она.

На фото Константин нежно обнимает маму, а Роговцева стоит, упершись рукой ему в грудь.

Лицо мужчины практически невозможно разглядеть из-за панамы, очков и длинной бороды.

Фото передает эмоции близости и теплоты между матерью и сыном, а черно-белая гамма придает ему определенную драматичность и вневременность.

Ада Роговцева с сыном (фото: facebook.com/adarogovtseva)

В комментариях к публикации пользователи выражают Роговцевой свои соболезнования и пишут слова поддержки.

Что известно про сына Ады Роговцевой

Константин Степанков-младший родился в 1962 году. Его назвали в честь отца - актера театра и кино, педагога Константина Степанкова.

Константин был талантливым театральным режиссером и кинематографистом, а также активно занимался экологической деятельностью.

Он работал в Международной академии экологии и участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Ада Роговцева неоднократно вспоминала, что здоровье сына серьезно пострадало из-за влияния Чернобыля. Она отмечала, что он получил значительную дозу радиации, что в последствии могло повлиять на развитие его болезни.

В 2012 году у него обнаружили рак печени. Заболевание было обнаружено слишком поздно, и, несмотря на сложное лечение, Константин ушел из жизни всего через четыре месяца после поставленного диагноза.

Ему было 49 лет.

Ада Роговцева с мужем, сыном и дочерью (фото: facebook.com/adarogovtseva)