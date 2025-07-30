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Ахтем Сеитаблаев о сыне, который остался в Крыму: "Конечно, я боюсь за него"

Среда 30 июля 2025 16:23
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Ахтем Сеитаблаев о сыне, который остался в Крыму: "Конечно, я боюсь за него" Ахтем Сеитаблаев поделился, почему его сын продолжает жить в Крыму (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Известный украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал о сыне Селиме, который остается жить в Крыму.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новое интервью режиссера Алине Доротюк.

Что Сеитаблаев сказал о сыне, который остался в Крыму

В разговоре он рассказал о близких, оставшихся на полуострове. Таких, как выяснилось, очень много.

"Весь мой род там почти. Это около тысячи человек", - сказал он.

Особенно тяжелой является тема сына Селима, который продолжает жить на временно оккупированном полуострове.

На вопрос, почему тот не выезжает из Крыма, режиссер дал короткий ответ.

"Это очень тяжелый вопрос", - отметил он.

По его словам, парень ухаживает за дедом и живет вместе с ним.

"Я горжусь своим сыном. Он у меня с четкими представлениями о том, кто он, что он. И, конечно, я боюсь за него", - добавил он.

Ахтем Сеитаблаев о сыне, который остался в Крыму: &quot;Конечно, я боюсь за него&quot;Режиссер "Киборгов" рассказал о сыне, который остался в Крыму (скриншот)

Сеитаблаев также поделился, что российские оккупанты изначально знали, кто он и какую позицию занимает.

"Мне довольно часто, в частности через моих детей, передавали "приветы" российские пограничники, когда мои дети, когда была эта возможность, пересекали так называемую границу между Крымом и материковой частью Украины. Они хорошо знают", - отметил он.


Что известно об Ахтеме Сеитаблаеве

Напомним, актер и режиссер - один из самых известных украинских крымских татар, который активно освещает тему оккупации полуострова в своих работах и интервью.

Его киноработы были отмечены многочисленными наградами. Стал особенно узнаваем благодаря срежиссированным фильмам "Хайтарма", "Киборги" и "Захар Беркут".

В первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину он присоединился к рядам территориальной обороны города Киева.

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