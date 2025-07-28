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Сергей Притула показал редкое фото с дочкой, которая заметно подросла

Понедельник 28 июля 2025 12:35
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Сергей Притула показал редкое фото с дочкой, которая заметно подросла Сергей Притула (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Бывший ведущий и шоумен, а ныне волонтер Сергей Притула трогательно поздравил дочь Соломию с днем рождения и поделился редким фото с ней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его пост в Instagram.

Притула показал дочь

Вчера девочке исполнилось 8 лет. В своей публикации Притула поблагодарил дочь за свет, который она дарит семье, и нежно обратился к ней.

"8 - это тот самый знак бесконечности, только который ушел в вертикаль", - написал волонтер.

"Сегодня Соломийке 8, и мы с Екатерина Притула благодарны ей за тот бесконечный свет, который лучится из ее еще маленького, но в то же время такого большого сердца!" - отметил он.

Телеведущий с юмором перечислил все, чем увлекается его дочь - от фортепиано и фехтования до тенниса и написания песен.

"Фортепиано - вау, а можно еще ударные?! Шахматы - супер! Фехтование - класс! Езда на лошадях - дайте две! Дзюдо - вон оранжевый мой пояс! Теннис - ну как же "нет", если оно, конечно, "да"! Сегодня мы не идем на кружок по рисованию - хорошо, тогда напишу песню!" - написал он.

Сергей Притула показал редкое фото с дочкой, которая заметно подрослаСергей Притула с дочкой (фото: instagram.com/siriy_ua)

Притула также вспомнил об особых отношениях Соломии с младшей сестрой.

"Ты без промедлений вписалась в вертикаль воспитательного процесса младшей сестры, с которой вы и сестры, и друзья, и певческий дуэт, и актерский тандем, и lady-разбойники", - отметил Сергей Притула.

В завершении сообщения он выразил благодарность дочери за поддержку и силу, которую она давала ему в трудные времена.

"Хочу, чтобы ты знала, что в эти трудные времена ты дала мне очень много сил и вдохновения делать то, что у меня получается хорошо", - написал он.

"А значит, в огромном количестве добрых и полезных дел есть и частичка тебя, частичка твоего таланта, частичка твоей улыбки. Спасибо, что можно было всегда безопасно дать подержать менталку в твоих руках!" - подытожил Притула.

Сергей Притула показал редкое фото с дочкой, которая заметно подрослаСергей Притула со всеми детьми (фото: instagram.com/siriy_ua)

Напомним, у волонтера есть старший сын Дмитрий от брака с Юлией Андрейчук. А дочери Соломия и Стефания родились во втором браке с Екатериной Сопельник.

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