"Ищут отмазки": Миша Крупин ответил на хейт из-за его заявления об уклонистах и ТЦК
Известный украинский певец Миша Крупин рассказал, как его изменила служба в ВСУ и что думает о хейте из-за его слов о ТЦК и уклонистах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий артиста в "Ранку у великому місті".
Как Мишу Крупина изменила служба
После того как Михаил добровольно присоединился в ряды ВСУ, он ни разу не усомнился в своем решении.
Артист убежден: выбор защищать Украину был абсолютно правильным.
Боец рассказал, что даже почувствовал улучшение своего эмоционального состояния, а еще - получает сильную поддержку от своих детей.
"Стал меньше стрессовать и заниматься самокопанием. Дети говорят, что "батя молодец". Дочка гордится и когда я приезжаю, то она просит меня надеть военную форму, чтобы мы погуляли", - растрогал певец.
Миша Крупин (фото: instagram.com/mishakrupin1)
Вместе с внутренней уверенностью у Михаила выросла и нетерпимость к тем, кто избегает мобилизации.
Он неоднократно публично высказывался на эту тему - в частности, написал о желании работать в ТЦК.
Именно после этого, по словам артиста, на него обрушился шквал критики, однако он не обращает на это внимания.
"Люди ищут отмазки во всем вокруг и транслируют: у них и власть такая, и эти такие. А ТЦК - это те же ребята из Вооруженных сил, которые уже повоевали и так далее. Я позакрывал комментарии. Раньше хейт был связан с тем, что я якобы пиарюсь. Я рэпер и если сказал, что ухожу, то я ухожу", - отметил исполнитель.
Что говорил Крупин об уклонистах
Музыкант резко отреагировал на посты в соцсетях, которые вызвали у него возмущение.
В своей публикации он жестко высказался о некоторых пользователях, назвав их "с*икунами" и "ухилесами".
"Мда, читаю посты сцикунов уклонистов и понимаю, что с радостью работал бы в ТЦК. Сколько уклонистов набежало, каэф", - сказал он.
Миша Крупин разозлил заявлением (скриншот)
Его заявление не поддержали в сети - многие пользователи обвинили Крупина в грубости и лицемерии, а также припомнили ему прежнее сотрудничество с российскими артистами.
Артист в ответ не подбирал слов - его комментарии были резкими и эмоциональными.
В итоге, из-за волны критики Крупин решил убрать противоречивое сообщение.
Вас может заинтересовать:
- Хлывнюка из "Бумбокса" упрекнули за "отдых" в Киеве во время службы
- Сын Грубича после ампутации вышел на связь с украинцами
- Известная рэперша оскорбила украинского морпеха, который пережил пытки в плену РФ