ua en ru
Пн, 28 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Ищут отмазки": Миша Крупин ответил на хейт из-за его заявления об уклонистах и ТЦК

Понедельник 28 июля 2025 17:13
UA EN RU
"Ищут отмазки": Миша Крупин ответил на хейт из-за его заявления об уклонистах и ТЦК Миша Крупин (фото: instagram.com/mishakrupin1)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный украинский певец Миша Крупин рассказал, как его изменила служба в ВСУ и что думает о хейте из-за его слов о ТЦК и уклонистах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий артиста в "Ранку у великому місті".

Как Мишу Крупина изменила служба

После того как Михаил добровольно присоединился в ряды ВСУ, он ни разу не усомнился в своем решении.

Артист убежден: выбор защищать Украину был абсолютно правильным.

Боец рассказал, что даже почувствовал улучшение своего эмоционального состояния, а еще - получает сильную поддержку от своих детей.

"Стал меньше стрессовать и заниматься самокопанием. Дети говорят, что "батя молодец". Дочка гордится и когда я приезжаю, то она просит меня надеть военную форму, чтобы мы погуляли", - растрогал певец.

&quot;Ищут отмазки&quot;: Миша Крупин ответил на хейт из-за его заявления об уклонистах и ТЦКМиша Крупин (фото: instagram.com/mishakrupin1)

Вместе с внутренней уверенностью у Михаила выросла и нетерпимость к тем, кто избегает мобилизации.

Он неоднократно публично высказывался на эту тему - в частности, написал о желании работать в ТЦК.

Именно после этого, по словам артиста, на него обрушился шквал критики, однако он не обращает на это внимания.

"Люди ищут отмазки во всем вокруг и транслируют: у них и власть такая, и эти такие. А ТЦК - это те же ребята из Вооруженных сил, которые уже повоевали и так далее. Я позакрывал комментарии. Раньше хейт был связан с тем, что я якобы пиарюсь. Я рэпер и если сказал, что ухожу, то я ухожу", - отметил исполнитель.

Что говорил Крупин об уклонистах

Музыкант резко отреагировал на посты в соцсетях, которые вызвали у него возмущение.

В своей публикации он жестко высказался о некоторых пользователях, назвав их "с*икунами" и "ухилесами".

"Мда, читаю посты сцикунов уклонистов и понимаю, что с радостью работал бы в ТЦК. Сколько уклонистов набежало, каэф", - сказал он.

&quot;Ищут отмазки&quot;: Миша Крупин ответил на хейт из-за его заявления об уклонистах и ТЦКМиша Крупин разозлил заявлением (скриншот)

Его заявление не поддержали в сети - многие пользователи обвинили Крупина в грубости и лицемерии, а также припомнили ему прежнее сотрудничество с российскими артистами.

Артист в ответ не подбирал слов - его комментарии были резкими и эмоциональными.

В итоге, из-за волны критики Крупин решил убрать противоречивое сообщение.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
Новости
ВСУ показали первое видео из освобожденной Кондратовки в Сумской области
ВСУ показали первое видео из освобожденной Кондратовки в Сумской области
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку