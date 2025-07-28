"Ищут отмазки": Миша Крупин ответил на хейт из-за его заявления об уклонистах и ТЦК

Известный украинский певец Миша Крупин рассказал, как его изменила служба в ВСУ и что думает о хейте из-за его слов о ТЦК и уклонистах .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий артиста в "Ранку у великому місті".

Как Мишу Крупина изменила служба

После того как Михаил добровольно присоединился в ряды ВСУ, он ни разу не усомнился в своем решении.

Артист убежден: выбор защищать Украину был абсолютно правильным.

Боец рассказал, что даже почувствовал улучшение своего эмоционального состояния, а еще - получает сильную поддержку от своих детей.

"Стал меньше стрессовать и заниматься самокопанием. Дети говорят, что "батя молодец". Дочка гордится и когда я приезжаю, то она просит меня надеть военную форму, чтобы мы погуляли", - растрогал певец.

Миша Крупин (фото: instagram.com/mishakrupin1)

Вместе с внутренней уверенностью у Михаила выросла и нетерпимость к тем, кто избегает мобилизации.

Он неоднократно публично высказывался на эту тему - в частности, написал о желании работать в ТЦК.

Именно после этого, по словам артиста, на него обрушился шквал критики, однако он не обращает на это внимания.

"Люди ищут отмазки во всем вокруг и транслируют: у них и власть такая, и эти такие. А ТЦК - это те же ребята из Вооруженных сил, которые уже повоевали и так далее. Я позакрывал комментарии. Раньше хейт был связан с тем, что я якобы пиарюсь. Я рэпер и если сказал, что ухожу, то я ухожу", - отметил исполнитель.

Что говорил Крупин об уклонистах

Музыкант резко отреагировал на посты в соцсетях, которые вызвали у него возмущение.

В своей публикации он жестко высказался о некоторых пользователях, назвав их "с*икунами" и "ухилесами".

"Мда, читаю посты сцикунов уклонистов и понимаю, что с радостью работал бы в ТЦК. Сколько уклонистов набежало, каэф", - сказал он.

Миша Крупин разозлил заявлением (скриншот)

Его заявление не поддержали в сети - многие пользователи обвинили Крупина в грубости и лицемерии, а также припомнили ему прежнее сотрудничество с российскими артистами.

Артист в ответ не подбирал слов - его комментарии были резкими и эмоциональными.

В итоге, из-за волны критики Крупин решил убрать противоречивое сообщение.