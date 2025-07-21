Актер Андриенко раскрыл размер своей пенсии и признался, почему отказался от звания Народного артиста

65-летний актер Виктор Андриенко, который играл Шпикуляка в культовом "Шоу довгоносиків", признался, что получает небольшую пенсию. Кроме этого, он мог получить звание Народного артиста, но решил, чтобы все было "по-честному".

Почему актер отказался от звания Народного

Известно, что в 2019 году Андриенко стал Заслуженным артистом Украины. За это, отмечает он, к пенсии ему "упало 100 гривен" к пенсии. А вот Народным он становиться не захотел, по крайней мере пока.

"Я отказался... Вы знаете, насколько много людей по Украине, этих актеров, которым уже и 70 лет, и которые в очереди стоят, понимаешь?" - сказал актер.

Дело в том, что ему предлагали получить звание через 6 месяцев после того, как он стал Народным. Но это было, отметил Андриенко, не совсем правильно.

"У нас есть такая певица, Таисия Повалий, она Заслуженная, а через неделю стала Народной. А я считал, что нет. Вот там написано шесть лет, то через шесть лет я буду Народным. Вот и все, давайте так, по-честному", - сказал артист.

Актер Андриенко рассказал о своей пенсии (скриншот)

Сейчас же он получает пенсию, но ее размер не такой, каким мог бы быть. Все из-за проблем с документами.

"Я же работаю с 17 лет. И вот как-то там у них указано: минималка, плюс начинают накидывать, за звание соточку, плюс за это все. Но у меня проблема возникла, они не могут найти документы. Я был когда директором студии ("Автор"), мы много зарабатывали и много платили налогов", - пояснил актер.

"А они потеряли эти документы. И поэтому я не могу... Мы работали, это был 95-й год, когда только-только начались идентификационные коды, налоговые. И это считается очень важным, если ты тогда (платил налоги), то совсем другая тогда у тебя пенсия. Но они не могут найти документы эти", - добавил он.

Когда Демин спросил, о каком размере пенсии говорится, он попытался очертить суммы. И оказалось, что о 8-10 тысячах речь не идет.

"Нет, меньше-меньше. У меня до 3 с чем-то, там 4 максимум", - сказал Андриенко.

Поэтому сейчас пенсия - не единственный доход актера. Он продолжает заниматься творчеством, а еще выступал режиссером в создании аудиосказки для детей. Но говорить о цифрах Андриенко не хочет.

"Неважно: много или немного. Для вас это немного, а человеку - для него, дай Бог, чтобы эту пенсию, он не знает, куда разбросать по этим всем коммуналкам", - пояснил актер.