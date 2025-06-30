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Легенда украинского ТВ рассекретил размер своей пенсии и рассказал о возвращении на ICTV

Понедельник 30 июня 2025 11:14
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Легенда украинского ТВ рассекретил размер своей пенсии и рассказал о возвращении на ICTV Николай Луценко (скриншот)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский журналист и телеведущий Николай Луценко рассказал о своей пенсии, а также о возвращении на телеканал ICTV.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью знаменитости Алине Доротюк.

На вопрос о размере пенсии Луценко признается, что официально она немалая, но реальная покупательная способность значительно упала.

"Нормальная. Очень нормальная. Почти 100% от официальной зарплаты, которую я получал. У нас же есть вилка: минимальная и максимальная пенсия. Минималка, по-моему, 2300, а 23 тысячи - это максимальная. Вот у меня пенсия - ну, рядом с максимальной", - поделился Николай, комментируя размер своих выплат.

Он также уточнил, что пенсию получает не по инвалидности, а за выслугу лет.

"Нет-нет. Я же сказал - закрывайте, я ушел. Потому что реклама. Как я мог отказаться от рекламы?", - иронизирует ведущий.

Легенда украинского ТВ рассекретил размер своей пенсии и рассказал о возвращении на ICTVНиколай Луценко (фото: instagram.com/ranok_u_velykomu_misti)

Несмотря на высокие цифры на бумаге, Луценко отмечает, что инфляция существенно "съела" его накопления.

"Когда я шел на пенсию, то она была очень неплохая. А потом госпожа инфляция такими зубками - хрусь! - и половину съела", - пояснил Николай.

Телеведущий подчеркнул, что пенсия - это, в частности, результат его длительной и продуктивной карьеры,

"Люди же и по 3000 получают, и не знают, как жить. Но надо не забывать, что я тогда столько работал, у меня столько доходов было - все шло в государство", - подчеркнул журналист.

"Если вы зарабатываете 10 000, то около пяти идет в государство - вы и ваш работодатель. Где-то 48% получается. А теперь государство вам возвращает. Если вы ничего не давали, то чего ждете?", - резюмировал он.

Почему переехал в Чернигов

Луценко также поделился, что уже шесть лет живет в Чернигове - и вполне доволен жизнью там.

Несмотря на смену места жительства и перерыв в эфирах, связь с телеканалом он не терял.

Более того - в самые тяжелые времена пандемии и начала полномасштабного вторжения руководство ICTV продолжало поддерживать своих коллег.

Легенда украинского ТВ рассекретил размер своей пенсии и рассказал о возвращении на ICTVНиколай Луценко (фото: instagram.com/ranok_u_velykomu_misti)

"Когда был ковид, мы ничего не делали, но нам платили деньги. Потому что нам, кому 60+, нельзя было приходить. Потом началась война - тоже не до телевизора. Но они продолжали платить. Это было очень по-человечески", - отметил Луценко.

Телеведущий вспоминает, как предложение о возвращении на ICTV2 поступило прямо в день его рождения - 1 июня.

"Да, хотя еще до того мне что-то говорили. Позвонят - что-то спросят, потом месяц никого нет. Потом снова позвонят - снова тишина. Ну, такое, знаете... пока "вилами по воде". А потом уже конкретно: "А вы можете завтра приехать?". Говорю: "Можно!"", - вспоминает Николай.

"Сел на машинку - два часа, и я на месте. Говорят: "Давайте попробуем, все такое...". Ну, давайте!", - рассказал ведущий о своем скором возвращении.

В студии его встретили тепло, даже с подарками.

Краткая биография Николая Луценко

Николай Луценко родился 1 июня 1950 года в селе Качановка Черниговской области.

Его путь к телевидению не был прямым - сначала он получил специальность в Киевском техникуме общественного питания, а затем окончил Киевский университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

До того как оказаться на экране, Луценко работал на тепловой электростанции, где контролировал работу измерительных приборов.

Позже судьба привела его в Театр юного зрителя. Именно там однажды появились представительницы телевидения, которые искали подростка для новой детской программы.

Хотя Николаю было уже за 30, он не растерялся и настоял: "Я могу". Сначала его кандидатуру отклонили, но через несколько дней актеру поступило приглашение на роль Зазеркальца. Так и началась его телевизионная история.

Легенда украинского ТВ рассекретил размер своей пенсии и рассказал о возвращении на ICTVНиколай Луценко (фото: instagram.com/ranok_u_velykomu_misti)

С появлением телеканала ICTV Луценко стал голосом за кадром, а в 1996 году вышел первый выпуск его авторской рубрики "Николая погода".

Сначала это было юмористическое шоу: Николай примерял на себя образы Отелло, Дездемоны, елки и даже олицетворения авитаминоза.

Со временем формат стал более сдержанным, а ведущий - официально одетым.

В 2017 году Луценко пережил инсульт, который надолго оставил отпечаток на его здоровье.

Ведущему даже временно отказала речь. Несмотря на это, он вернулся к работе.

Недавно стало известно, что проект "Николина погода" снова будет выходить в эфир - рубрика транслируется по будням в рамках программы "Утро в большом городе" на ICTV2.

А еще голос Луценко прозвучит далеко за пределами Украины - он озвучит инсталляцию украинской команды на фестивале Burning Man 2025.

В рамках проекта Get Ready Николай будет читать глобальный прогноз для мира.

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