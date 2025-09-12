ua en ru
Актер-военный Андрей Фединчик ошарашил признанием: "Непригоден к службе"

Пятница 12 сентября 2025 15:19
Актер-военный Андрей Фединчик ошарашил признанием: "Непригоден к службе" Андрей Фединчик (фото: instagram.com/andreyfedinchik)
Автор: Полина Иваненко

Актер Андрей Фединчик, который защищал Украину на фронте с начала полномасштабной войны, рассказал, что больше не служит. Он перенес операцию и уже повторно прошел ВВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Фединчика в Instagram.

Почему бывший муж Наталки Денисенко не возвращается на фронт

Андрей рассказал, что дошел до "конечной остановки на маршруте", который начался с операции. Далее его ждала ВВК, а затем решение медиков - непригоден к военной службе.

Фединчик поблагодарил тех, кто помог ему во время операции и реабилитации. А еще он попросил фанов поддерживать военных.

"Спасибо Антону Шкиряку за бесплатную, профессионально сделанную операцию. Спасибо "Северодонецкая городская многопрофильная больница" за то, что ставили меня на ноги. И конечно большая благодарность командиру и всем, кого встретил в армии за эти годы службы. За то что учили и поддерживали. Храни вас Бог", - написал актер.

"Отдельное спасибо всем за добрые пожелания и слова поддержки. Сам делаю и всех приглашаю постоянно помогать нашей армии, я изнутри знаю, как это важно. В такие времена нам следует держаться вместе", - добавил он.

Что известно о здоровье актера-военного

Известно, что в 2024 году Фединчик перенес сложную операцию. Впоследствии стало известно, что актеру сделали фораминотомию - хирурги расширили отверстие между позвонками, чтобы снять давление на спинной мозг и нервы. А еще Андрею установили в позвоночник специальные пластины.

Фединчик проходил реабилитацию. Тогда он еще находился в отношениях с актрисой Наталкой Денисенко, о разводе пары стало известно весной этого года. У пары есть общий сын Андрей.

Наталка Денисенко відповіла, як війна змінила її чоловіка-актора, який зараз у ЗСУПочему Денисенко развелась с Фединчиком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"В связи с разными взглядами на жизнь, отсутствием взаимопонимания и утратой чувств друг к другу брачные отношения между ними прекращены, совместного хозяйства не ведут. Примирение считает невозможным", - говорилось в материалах дела о расторжении брака Денисенко и Фединчика.

