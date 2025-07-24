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"Она мешала всем". Иво Бобул считает, что Ани Лорак "выжили" из Украины

Четверг 24 июля 2025 22:37
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"Она мешала всем". Иво Бобул считает, что Ани Лорак "выжили" из Украины Иво Бобул высказался об Ани Лорак (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Иво Бобул удивил отношением к певице Ани Лорак, которая после российского вторжения продолжает работать в России.

Как сообщает РБК-Украина, в интервью ТСН он заявил, что сожалеет о судьбе артистки и намекнул на причины ее отъезда из Украины.

Что сказал Иво Бобул об Ани Лорак

По его словам, Лорак была мощной артисткой. И это якобы создавало конфликты в украинском шоу-бизнесе.

"Мне очень жаль, что так произошло с ней. Она очень хорошая певица. Очень мощная", - заявил он.

Бобул считает, что Лорак "выжили" из Украины. Он даже внутренне чувствовал это напряжение.

"Есть вопросы, почему она уехала. Возможно, она бы и не уехала, если бы здесь было по-другому. Она здесь мешала всем. Она была очень мощной", - сказал он.

Мол, у нее не было выбора, кроме как поехать зарабатывать в Россию.

"Ну, да, а куда ехать? Куда ехать, если от тебя начинают вытирать ноги? Это такая личность. Я это чувствовал. Не говорю, что это правда, но я чувствовал, почему она ушла. Потому что здесь что-то не так", - объяснил он.

&quot;Она мешала всем&quot;. Иво Бобул считает, что Ани Лорак &quot;выжили&quot; из УкраиныАни Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Артист также высказался о влиянии хейта со стороны общества. По его словам, травля не является добром.

"Когда люди начинают хаять артистов за то или иное - это не есть хорошо. Артист может справиться, может что-то понять, может как-то... А как просто позорить - вот это не есть хорошо. Пусть люди не обижаются на меня, но у вас и без нас, артистов, проблем хватает", - отметил он.


Что известно об Ани Лорак

Напомним, после 2014 года Каролина Куек, которая родом из Буковины, преимущественно живет и работает в России. Она не осудила вторжение и продолжила строить свою карьеру там.

В октябре 2022 года Украина ввела против Лорак санкции. Позже ее также лишили звания заслуженной артистки Украины.

В июне этого года российские СМИ заявили, что певица получила их гражданство. Заявление на получение паспорта она подала еще в феврале 2024 года.

Певица также заявляла в интервью россиянам, что она "вне политики", ее якобы "выжили" из Украины и "влиятельные люди" не давали работать.

В марте этого года Лорак вышла замуж. Ранее мы писали, что известно о ее избраннике.

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