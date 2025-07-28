"Он и так там!" Актриса Вишневая ответила тем, кто посылал ее мужа в "окоп" (видео)

Как Вишневая реагирует на критику

После интервью Алине Доротюк актриса читала комментарии. Вишневой писали, что человек не может быть таким откровенным, якобы он "наваливает, чтобы его пожалели".

Также ее хейтили за признание, что до 2022 года она не понимала, "какая разница", на каком языке общаться, и говорила на русском.

"За что мне стыдно, и я признаю эту ошибку. И никогда не поздно переходить", - отметила Екатерина.

Кроме этого, юзеры критиковали актрису и ее мужа. Но хейтеры не учли, что ее избранник уже воюет. И потому Екатерина ответила хейтерам, которые решили "послать" ее избранника на фронт.

"Желали мне сдохнуть в окопе. Что я так не говорила бы, если бы мой муж прятался в окопе. Камон, он и так там есть!" - сказала Вишневая.

Екатерина Вишневая рассказала, как реагирует на хейт (скриншот)

Также Екатерина рассказала, почему решилась раскрыть детали своих проблем со здоровьем. Тогда актриса говорила, что перенесла уже три операции в онкоцентре, ведь у нее нашли опухоли.

"Может, кого-то натолкнет на мысль, что не у всех актеров все так хорошо, даже если картинка выглядит ничего так", - пояснила Вишневая.

При этом актриса не скрывает, что делиться таким с публикой было нелегко. Но она замечала немало неискренности среди коллег-актеров, а потому решила, что не будет ничего скрывать.

"Да, это болезненная для меня тема. О таком говорить в целом - это как признавать свою слабость. Но если честно и открыто - то честно и открыто... Эта моя открытость и прямота об этом, возможно, кого-то побуждает пойти провериться", - отметила Екатерина.

"Мои опухоли не были злокачественными, они не успели. Мы поймали их на стадии перехода. Это нельзя назвать ремиссией, потому что у меня не было онко. Оно было схвачено в последний момент. Сейчас мы следим, потому что новые опухоли появляются и это постоянный контроль, медицинский чек-ап", - резюмировала она.