"Без статуса критической инфраструктуры". Комик Редька признался, как получил отсрочку от мобилизации

Почему Феликс Редька имеет отсрочку от мобилизации

Артист заверил, что не пользуется никакими льготами или привилегиями, которые позволили бы избежать службы, а действует исключительно по действующему законодательству.

Он опроверг связь с проектом "Підпільний стендап", который получил статус критически важной организации.

"У меня нет статуса критической инфраструктуры. Я не имею никакого отношения к "Подпольному стендапу". Сотрудником этой компании я не являюсь. Не знал, что у них будет такой статус и никак не навязывался", - пояснил он.

Сегодня Феликсу 27 лет. Он прошел ВВК и не является военнослужащим, поскольку имеет отсрочку от службы из-за учебы.

Он получает степень магистра в Сумском государственном университете, куда поступил после бакалавриата.

"До января месяца у меня отсрочка по учебе. Ну, а после этого уже будем решать проблемы по мере их поступления. Никаких запасных аэродромов у меня нет на данный момент", - отметил он.

Как Феликс Редька получил отсрочку (фото: instagram.com/felix.redka)

Что сказал о мобилизации

Комик подчеркнул, что неоднократно выезжал за границу с концертами и всегда возвращался. Он признает и принимает тот факт, что может быть мобилизован.

В таком случае собирается действовать в соответствии с обстоятельствами, когда срок отсрочки пройдет.

"Буду сам брать ответственность за свою жизнь. Ну, значит, я скажу, что я не готов, и меня по законодательству посадят в тюрьму. Или посмотрю на эту ситуацию, скажу, что я не хочу в тюрьму, у меня нет отсрочки, возможности уехать - значит, иду служить, - отметил он.