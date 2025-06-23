Безуглая цинично смеется над Тополей, квартиру которого разнесла баллистика: "VIP с фейковой службой"

"Видишь, как бывает, Тополя. Мобилизовался ради картинки, форма, интервью, заказная песенка "Фортеця Бахмут", когда в Бахмуте игнорировали фортификации, здравый смысл, а Сырский соревновался с Пригожиным, кто положит больше людей за стены одного дома" - написала депутат.

Далее Безуглая не унималась и обвинила артиста в том, что тот после короткой службы вернулся к концертной деятельности.

"А ты пел сладким голосом заказную песенку и дальше спокойно себе уволился для дальнейших турне", - отметила она.

Особую критику она нанесла тем, кто, по ее мнению, избежал реальной мобилизации.

"Фейковая служба - настоящая война. Настоящий российский шахед, ракета, которая не выбирает, ты "порешал" в университете, чтобы не мобилизоваться, или ты VIP с фейковой службой. "Карма", - написала нардеп.

"Я сочувствую всем, но больше всего сочувствую погибшим за нашу государственность, в частности в Бахмуте. Там гибли лучшие, которые не прятались", - отметила Марьяна Безуглая.

В конце публикации она все же посочувствовала лидеру группы "Антитела", впрочем, сделала это в свойственной ей манере.

"Хорошо, что уцелели, желаю уцелеть всем семьям Украины, а не только твоей на тысячу лайков", - подытожила Безуглая.

Марьяна Безуглая высмеяла Тараса Тополю (скриншот поста)

Квартира Тараса Тополи пострадала в результате атаки на Киев 23 июня

Напомним, Тарас Тополя рассказал, что его квартира, в которой он живет с женой, певицей Еленой Тополей, и детьми серьезно пострадала в результате массированного обстрела.

Его дом расположен рядом с многоэтажкой, в которую попала российская баллистическая ракета. Мощная взрывная волна серьезно повредила жилье.

"Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Остались стены, да и те частично разрушены. Нам повезло, все в семье живы, так сложились обстоятельства, Творец уберег", - написал Тополя.

К счастью, самих артистов и их троих детей не было дома на момент "прилета".

Обстрел Киева и области 23 июня

Ночью с 22 на 23 июня РФ нанесла комбинированный удар по Киеву, использовав дроны-камикадзе и баллистические ракеты.

В нескольких районах столицы есть серьезные повреждения: в Шевченковском районе частично разрушена пятиэтажка - повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, разрушена крыша.

Также повреждены корпуса и общежития Киевского политехнического института.

В Соломенском районе в результате пожара серьезно пострадал бизнес-центр.

К сожалению, в Киеве подтверждена гибель семи человек, еще 25 человек получили ранения.