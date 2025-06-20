Блогерша Саша Бо засветила элитный подарок от мужа за более чем 1 миллион (фото)

На днях украинская блогерша-миллионница Саша Бо (настоящее имя Александра Тарнавская) отпраздновала свое 30-летие. Но больше всего внимания привлек роскошный подарок от ее мужа, стоимость которого превышает 1 миллион гривен.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюенсерки.
Свой юбилей Александра праздновала в роскошном комплексе Карпат. Праздник проходил в тесном кругу - среди самых близких друзей и семьи.
Для гостей подготовили праздничную программу: развлекала аудиторию популярная певица FIINKa, а праздничный стол украшали живые цветы, которые добавляли атмосфере особой изысканности.
Саша Бо отпраздновала 30-летие (фото: instagram.com/sashaabo)
После вечеринки Саша Бо поделилась с подписчиками яркими кадрами с празднования, а также похвасталась роскошным подарком от мужа - часами от всемирно известного бренда BVLGARI, модель Serpenti Tubogas.
Стоимость аксессуара достигает 29 500 долларов, что по текущему курсу превышает 1 миллион гривен.
Александра Бо, более известная как Саша Тарнавская, живет в Ивано-Франковске, хотя родом из Тернопольской области.
Свой блог ведет с 2016 года и стала одной из первых украиноязычных блогеров, которые сумели собрать миллионную аудиторию.
На сегодня количество ее подписчиков в Instagram превышает 1,7 миллиона.
В своем блоге Саша рассказывает о материнстве, стиле жизни, здоровье и красоте.
Она воспитывает троих детей: сыновей Даниила и Евгения, которых родила в первом браке с блогером Игорем Пустовитом, а также дочь от своего нынешнего мужа Платона Тарнавского.
Кроме популярности в соцсетях, Саша является основательницей клиники эстетической медицины, салона красоты и благотворительного фонда "ТАРНАВСКИХ".
Известно, что 28-летняя Александра неоднократно обращалась к косметологам и пластическим хирургам, чтобы усовершенствовать свою внешность.
Среди проведенных процедур - инъекции филлеров в губы (которые впоследствии она вернула к естественному виду), коррекция кончика носа, подтяжка век, плазмотерапия, а также увеличение груди до третьего размера.
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