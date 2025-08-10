Блогерша Симбочка "врезала" в лицо парню, который сделал ей предложение прямо на сцене (видео)

Как Симбе сделали предложение прямо на сцене

Луцкий блогер Максим Торчик выбежал на сцену, стал на колено и спросил: "Ты выйдешь за меня?".

Неожиданно застигнутая Симбочка переспросила, не шутка ли это, и избежала прямого ответа, предложив обсудить это в другом месте и в другое время.

"Это должно было быть не здесь и не сейчас. Давай я подумаю", - сказала она,

Однако в момент, который должен был бы остаться романтическим, все резко изменилось.

Торчик вспомнил ее бывшего жениха, певца Илью Парфенюка, отметив, что если бы Parfeniuk сделал такое предложение, она бы согласилась без колебаний.

После этой фразы блогерша несколько раз ударила мужчину по лицу.

Позже Торчик объяснил, что его слова были лишь шуткой, и после инцидента они вместе покинули сцену.

Реакция юзеров

Реакция публики в соцсетях разделилась. Часть пользователей увидела в эпизоде попытку пиар-хода для повышения внимания к группе, другие же раскритиковали парня, считая его реплику оскорбительной, ведь он сознательно вспомнил о сложном прошлом Симбочки с Parfeniuk.

Я впевнений на 100% - це все награне і хайп!

Мені її шкода, всі ці чоловіки ловлять на ній хайп, а вона не розуміє, в якому світлі її виставляють

Перший раз пишу такий комент, але хлопець поступив мега жорстоко

Акторська гра погана

Що що, ну від Сімбочки я не очікувала, що вона йому так вмаже

Це тупо. Навіщо він це сказав? Було зрозуміло, що вона вдарить, так не можна казати

Напомним, отношения Симбочки и Ильи Парфенюка в свое время активно обсуждались.

Они познакомились в соцсетях, быстро начали жить вместе, а в июле 2023 года певец сделал ей предложение.

31 марта 2024 года у пары родилась дочь Софийка.

Parfeniuk описывал их знакомство как любовь с первого взгляда, но впоследствии союз разрушили недоразумения.

После разрыва начались публичные конфликты: певец обвинял блогершу в шантаже, а она заявляла о насилии и унижениях с его стороны.