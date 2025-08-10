"С вами все ок?" Украинцы устроили аншлаг на концерте Макса Коржа в Варшаве: сеть в ярости

9 августа в Варшаве на Национальном стадионе прошел концерт белорусского рэпера Макса Коржа, который собрал около 60 тысяч зрителей. Значительную часть фанатов составили украинцы, что вызвало волну возмущения и споров в сети.

Почему соцсети взорвались гневом и что стало причиной - узнавайте в материале РБК-Украина .

Макс Корж дал концерт в Варшаве

В день выступления белоруса местные власти перекрыли улицы вокруг стадиона и временно изменили схему движения транспорта, чтобы обеспечить удобный подъезд и выезд зрителей концерта Макса Коржа.

По данным белорусских СМИ, при входе на арену стюарды изымали у людей национальные флаги - как украинские, так и бело-красно-белые.

Впрочем, несколько флагов все же оказались на трибунах. Среди посетителей также заметили тех, кто принес красно-зеленые знамена.

В начале концерта у службы охраны возникли трудности - часть фанатов начала перелезать с трибун на фан-зону.

Нарушителей задерживали, а организаторы со сцены предупредили, что такие действия могут стать причиной остановки выступления артиста.

Аншлаг от украинцев - и шквал критики в соцсетях

Несмотря на то, что в начале полномасштабного вторжения Макс Корж заявлял, что против войны, его тур вызывает немало вопросов.

На официальном сайте артиста до сих пор указаны предстоящие концерты в России - в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге (дата уточняется), а также выступление в Казахстане.

Макс Корж не отменил концерты в РФ (скриншот)

После варшавского концерта соцсети разделились на два лагеря. Часть украинцев откровенно возмутилась.

Вчерашняя лента в инсте - сплошной концерт Макса Коржа. Украинцы на концерте в Варшаве - вы серьезно, с вами все ок?

Если кто-то из моих знакомых был на концерте Коржа, то напишите мне, чтобы я от вас отписалась - буду благодарна

Украинцы, которые пошли на Коржа в Варшаве, вы что себе думаете? Ей-богу, как дикие поналитали. А в типа "ета всьо ігри палітікав, мі адін народ"

Норм или стрьом украинцу идти на концерт Макса Коржа?

Пробить дно или нет. Шо думаете об украинцах, которые ходят на концерт Меладзе и Коржа, за границей ?

Тест на до**ойоба: пойти на концерт Коржа. Многие украинцы тест провалили. Печально

На Коржа ФСБ России может иметь серьезное влияние. Наивно думать, что это не так

Украинцы, которые пошли вчера на концерт Коржа в Варшаве, добровольно понесли деньги для убийства других украинцев. Только вот разница в том, что вы за границей, и вам ничего не угрожает, по сравнению с нами...

Другие же стали на защиту певца и его фанатов:

Как же мне нравятся украинские-хейтеры Макса Коржа и людей, которые были на выступлении. Может, это зависть? Вы все слушали, выросли и танцевали под его песни. И это факт. А мы выбираем жить в кайф и радоваться жизни, которая у нас есть

В прошлом году была дважды на концерте Коржа, хотя вообще не знакома с его творчеством. Но шла за атмосферой, потому что она разобильная. И да, я хочу наслаждаться жизнью, а не жить, потому что кто-то этого требует

Я бы также на Коржа сходил. Его "Мотылек" однажды меня спас.

Что говорил Корж о войне в Украине

Белорусский исполнитель неоднократно оказывался в центре скандалов, связанных с Украиной.

В 2016 году ему запретили въезд на пять лет из-за концертов в оккупированном Крыму.

Однако уже в октябре 2017-го СБУ сняла запрет, заявив, что не видит в действиях артиста угрозы национальной безопасности.

В июне 2017-го Корж попал в базу сайта "Миротворец" за незаконную концертную деятельность на полуострове.

Макс Корж (фото: instagram.com/maxkorzhmus)

В день полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года - музыкант опубликовал сообщение, в котором раскритиковал действия российских властей и пожелал мира Украине.

"Миллионы людей, выросших в тех же дворах, на тех же ценностях, которые понимают друг друга и на 100% готовы соседствовать мирно, снова разделяются войной. Осуждаю вторжение и бомбардировку суверенного государства. Это война, которая изменит жизнь каждого навсегда, не имеет значения, где ты живешь. Все то привычное, что мы перестали ценить, станет нам лишь воспоминанием. Поэтому никогда не поздно, если миллионы не желают войны. Мир Украине", - написал Корж.

После этого он отменил концерты в РФ и Беларуси и в июне 2022 года выпустил песню "Свой дом", посвященную событиям в Украине.

Макс Корж (фото: instagram.com/maxkorzhmus)

Впрочем, в 2024 году артист покинул Беларусь после звонка из милиции и "приглашения" в участок на беседу.

По данным белорусских Telegram-каналов, его обвиняли в участии в протестах, выступлениях с бело-красно-белым флагом и поддержке ВСУ.

После побега он перестал раскрывать свое местонахождение, хотя последние годы активно выступал за рубежом.