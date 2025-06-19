Блогерша из Ужгорода, которая обзывала родной город, показалась в Москве: в сети негодуют (фото)
Скандальная блогерша из Ужгорода Николь Вирлан, которая предоставляет услуги по эскорту, показалась в Москве в разгар войны и вызвала возмущение у украинцев.
Что известно о блогерше и как на ее выходку отреагировали в сети, рассказывает РБК-Украина.
Блогерша засветилась на фоне гостиницы "Украина"
Николь опубликовала сториз из страны-агрессора. На одном из кадров она позирует на фоне отеля "Украина", который расположен в Москве.
Украинка тусуется на территории государства, которое каждую ночь обстреливает ее Родину и вызывает смерти и разрушения.
Николь Вирлан гуляет в Москве (скриншот)
На втором кадре она снимает вид на отель в российском городе уже из автомобиля.
Вирлан показалась в России (скриншот)
На другом фото она позирует перед зеркалом в фойе здания, оставив отметку местонахождение Москва.
Ужгородская блогерша красуется в Москве (скриншот)
Как отреагировали в сети
Для пользователей путешествие блогера-эскортницы в Москву стало красноречивым и особенно возмутительным на фоне ее предыдущих скандальных высказываний.
- "В Киеве фоткалась на фоне Родины-Мать, а в Москве стоишь на коленях перед ее палачами. Дешевка. Еще и хватило наглости открывать "сосалку" на Ужгород".
- "Пожалуйста, позорься дальше, не останавливайся".
- "Сидя на руснявых х*ях что-то тявкать... Мда, мадам. Это п*зда".
- "Сейчас бы в 2025 году ездить из Украины в страну-убийцу, которая истребляет украинцев. Это так по низкозатратному. Есть просьба - живи там".
- "В Ужгороде столько же не платят за звезду, как в Москве? Не возвращайся, пожалуйста".
- "Это п*здец. Надеюсь на России ты и останешься".
- "Оставайтесь там, где вы есть. Не нужно ездить в Ужгород".
- "СБУ походу уже ждет, когда это позорище вернется. За бабки продалась".
Николь позирует в российском кафе "Пушкин" (фото: instagram.com/nikoll.x.x)
Что известно о скандале с Николь
Ранее она оскорбила Ужгород. В видеоролике в TikTok под русскую музыку она резко высказалась о возвращении в город.
Как блогерша высказалась об Ужгороде (скриншот)
Тогда инцидент вызвал значительный резонанс среди закарпатцев. Николь встретили активисты, которые пытались добиться от нее извинений. Однако она избежала общения и сбежала.
Впоследствии у себя в соцсети блогерша извинилась за свои слова и отметила, что Ужгород всегда будет для нее родным городом.
Примечательно, что тогда она признавала агрессию со стороны соседней страны, а теперь гуляет там.
В то же время девушка, которая работает эскортницей и не скрывает этого, заявила, что ей удобнее говорить на русском, и вообще украинцы постоянно ищут повод, на кого бы накинуться.
@soska96_
original sound - Soska69
"Кажется, что в нашей стране происходит война не между нами и агрессором страны, которая сейчас нападает на нас, а между нами и нами. Вам хоть оружие давай в руки - вы убьете словом. Вы готовы сожрать друг друга. Откуда столько ненависти ко мне? Просто из-за одного слова?" - заявила в мае она.
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При написании материала были использованы следующие источники: goverla.online, t.me/batalionmonako, tiktok/soska96, instagram.com/nikoll.x.x.