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"Дно пробито". Безуглая попала в скандал из-за циничного поста о погибшем киевлянине: реакция звезд

Среда 18 июня 2025 18:58
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"Дно пробито". Безуглая попала в скандал из-за циничного поста о погибшем киевлянине: реакция звезд Звезды отреагировали на циничный пост Безуглой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

"Карма" вместо сочувствия - именно так народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала смерть 31-летнего Дмитрия Исаенко, который погиб во время массированного обстрела Киева 17 июня. Слова депутата возмутили многих, среди которых и украинские звезды, которые открыто раскритиковали ее позицию.

РБК-Украина делится подробностями.

Что сказала Безуглая

Безуглая обратила внимание на публикацию "Украинской правды". В материале отмечается, что погибший Дмитрий был студентом первого курса магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья в НПУ имени Драгоманова.

"Косил от армии, но "карма"... Извините, я на стороне сотен тысяч военных, права которых особо никого не интересуют. Они гибнут каждый день, в том числе из-за глупых решений, но - тишина. Их нужно менять, поддержать, пойти в армию, но... Конечно, соболезнования родным и близким", - выдала депутат.

Впоследствии парламентарий опубликовала еще один пост, в котором выразила мнение, что в условиях войны страна должна заключить новый общественный договор.

Она призвала обратить внимание на большое количество молодых и физически здоровых мужчин, которые остаются в тылу, тогда как ВСУ воюют уже четвертый год подряд.

"Выйдите на улицы и посмотрите, сколько там здоровых тридцатилетних мужчин. И кто воюет уже четвертый год? Обществу не выгодны сроки службы, поэтому эта тема и угасает. Это нечестно. А женщины? Мы уже давно должны были ввести мобилизацию на оборонные предприятия и тыловые должности. Войну вполсилы не выиграешь", - написала Марьяна.

Сообщение нардепа возмутило общество.

Как реагируют звезды на циничные слова Бузуглой

Маша Ефросинина

"Сегодня день тишины, поэтому тихо скажу: Марьяна Безуглая - ты пи*да", - лаконично написала телеведущая.

&quot;Дно пробито&quot;. Безуглая попала в скандал из-за циничного поста о погибшем киевлянине: реакция звездЕфросинина отреагировала на сообщение Безуглой (скриншот)

Елена Мандзюк

"Почему у власти столько хлама, почему????", - эмоционально высказалась блогерша.

&quot;Дно пробито&quot;. Безуглая попала в скандал из-за циничного поста о погибшем киевлянине: реакция звездМандзюк отреагировала на сообщение Безуглой (скриншот)

Рамина

"Я извиняюсь, но ЧТО ЭТО ЗА ДОПИС???? Это аморально!", - возмутилась Рамина.

&quot;Дно пробито&quot;. Безуглая попала в скандал из-за циничного поста о погибшем киевлянине: реакция звездРамина отреагировала на сообщение Безуглой (скриншот)

MELOVIN

"У каждого из нас - своя война. Но боль в стране - общая. Я прочитал то сообщение, которое, кажется, должно было быть о защите военных, а стало - осуждением мертвого. И знаете, мы так не выживем. Не в этой стране. Не с такими словами. Не с таким тоном.

31-летний Дмитрий Исаенко погиб в собственном доме от российской ракеты. И в этот момент не имеет значения, служил он или нет. Он был украинцем. И он был живым. А теперь его нет.

Осуждать человека после смерти, тем более гражданскую жертву войны, называть это "кармой" - это не о защите армии. Это об утрате чего-то гораздо более глубокого.

Сочувствия. Сердца. Человечности. Уважение и поклон каждому герою, каждому защитнику и защитнице который защищает Украину. Но несмотря на все, мы не победим, если перестанем быть людьми", - прокомментировал циничный пост нардепа певец.

&quot;Дно пробито&quot;. Безуглая попала в скандал из-за циничного поста о погибшем киевлянине: реакция звездMELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Екатерина Кузнецова

"Уже давно пробито дно.... дно цинизма и тупости! Ничего святого и человечного. Тогда и врагов не нужно, потому что они среди нас...", - написала актриса.

&quot;Дно пробито&quot;. Безуглая попала в скандал из-за циничного поста о погибшем киевлянине: реакция звездЕкатерина Кузнецова (скриншот)

Напомним, в результате мощной ракетной атаки России на Киев в ночь на 17 июня, по официальным данным по состоянию на 17:00 следующего дня, погибли 27 человек.

Больше всего жертв - 23 - спасатели обнаружили под завалами разрушенной девятиэтажки в Соломенском районе, куда попала ракета.

Среди погибших - 31-летний Дмитрий Исаенко, который находился в этом доме. Его родители весь день ждали возле руин в надежде, что сын выжил.

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При написании материала использовались следующие источники: Facebook Марьяны Безуглой, Instagram Ефросининой, Рамины, Елены Мандзюк, MELOVIN, Екатерины Кузнэцовой.

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