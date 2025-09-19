"Были непростые времена". Наталка Карпа раскрыла правду о "разводе" с мужем

Наталка Карпа впервые прокомментировала слухи о разводе с мужем, военным Евгением Тереховым. Накануне пара отметила девятую годовщину брака, что стало поводом расставить все точки над і в вопросах отношений.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram артистки.

Что сказала Наталка Карпа о разводе с мужем

По словам артистки, некоторые паблики приписывали их паре развод. Мол, они продолжают общаться только ради дочери. Однако, как выяснилось, супруги все еще вместе.

"Я просто добавлю, что у нас были непростые времена как у супругов (но у кого их не бывает). И, кстати, спасибо всем, кто в непростые времена поддерживал и верил в лучшее", - отметила она в сториз.

Наталка Карпа опровергла развод с мужем (скриншот)

Звезда разместила в фотоблоге серию романтических кадров с мужем и призналась, что они прошли сквозь серьезные испытания.

"Не все так, как мы этого хотим, но мы всегда получаем результат нашего труда - над лучшей версией себя, над отношениями, над тем, что действительно святое и дорогое для тебя! 9 лет нашей семье. Имея немаленький опыт за спиной, скажу одно: важно смотреть вместе в одном направлении", - заявила она.

Таким образом, артистка подтвердила, что в отношениях действительно были трудности, однако им удалось преодолеть кризис и сохранить семью.

Наталка Карпа и Евгений Терехов (фото: instagram.com/natalkakarpa)

История любви Карпы и Терехова

Будущие супруги познакомились в 2014 году на концерте для ветеранов АТО. Через два года, в 2016-м, они сыграли свадьбу во Львове.

В 2019 году у них родилась дочь Злата. Крестным отцом девочки стал лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

В прошлом году певица откровенно признавалась, что их брак переживает сложный период. Расстояние из-за службы мужа добавило испытаний. Но в конце концов им удалось восстановить гармонию.