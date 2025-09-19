"Були непрості часи". Наталка Карпа розкрила правду про "розлучення" з чоловіком

Наталка Карпа вперше прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком, військовим Євгеном Тереховим. Напередодні пара відзначила дев'яту річницю шлюбу, що стало приводом розставити усі крапки над і в питаннях стосунків.

Що сказала Наталка Карпа про розлучення з чоловіком

За словами артистки, деякі пабліки приписували їхній парі розлучення. Мовляв, вони продовжують спілкуватися лише заради доньки. Проте, як з'ясувалося, подружжя все ще разом.

"Я просто додам, що в нас були непрості часи як у подружжя (але в кого їх не буває). І, до речі, дякую всім, хто в непрості часи підтримував і вірив у краще", - зазначила вона в сториз.

Наталка Карпа спростувала розлучення з чоловіком (скриншот)

Зірка розмістила у фотоблозі серію романтичних кадрів з чоловіком і зізналася, що вони пройшли крізь серйозні випробування.

"Не все є так, як ми цього хочемо, але ми завжди отримуємо результат нашої праці - над кращою версією себе, над стосунками, над тим, що справді святе та дороге для тебе! 9 років нашій родині. Маючи немаленький досвід за спиною, скажу одне: важливо дивитись разом в одному напрямку", - заявила вона.

Таким чином, артистка підтвердила, що у стосунках дійсно були труднощі, проте їм вдалося подолати кризу і зберегти родину.

Наталка Карпа та Євген Терехов (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Історія кохання Карпи та Терехова

Майбутнє подружжя познайомилося у 2014 році на концерті для ветеранів АТО. За два роки, у 2016-му, вони зіграли весілля у Львові.

У 2019 році у них народилася донька Злата. Хрещеним батьком дівчинки став лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Минулого року співачка відверто зізнавалася, що їхній шлюб переживає складний період. Відстань через службу чоловіка додала випробувань. Та зрештою їм вдалося відновити гармонію.