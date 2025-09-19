"Были непростые времена". Наталка Карпа раскрыла правду о "разводе" с мужем

Наталка Карпа впервые прокомментировала слухи о разводе с мужем, военным Евгением Тереховым. Накануне пара отметила девятую годовщину брака, что стало поводом расставить все точки над і в вопросах отношений.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram артистки.
По словам артистки, некоторые паблики приписывали их паре развод. Мол, они продолжают общаться только ради дочери. Однако, как выяснилось, супруги все еще вместе.
"Я просто добавлю, что у нас были непростые времена как у супругов (но у кого их не бывает). И, кстати, спасибо всем, кто в непростые времена поддерживал и верил в лучшее", - отметила она в сториз.
Звезда разместила в фотоблоге серию романтических кадров с мужем и призналась, что они прошли сквозь серьезные испытания.
"Не все так, как мы этого хотим, но мы всегда получаем результат нашего труда - над лучшей версией себя, над отношениями, над тем, что действительно святое и дорогое для тебя! 9 лет нашей семье. Имея немаленький опыт за спиной, скажу одно: важно смотреть вместе в одном направлении", - заявила она.
Таким образом, артистка подтвердила, что в отношениях действительно были трудности, однако им удалось преодолеть кризис и сохранить семью.
Будущие супруги познакомились в 2014 году на концерте для ветеранов АТО. Через два года, в 2016-м, они сыграли свадьбу во Львове.
В 2019 году у них родилась дочь Злата. Крестным отцом девочки стал лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.
В прошлом году певица откровенно признавалась, что их брак переживает сложный период. Расстояние из-за службы мужа добавило испытаний. Но в конце концов им удалось восстановить гармонию.
