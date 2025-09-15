ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чи буде новий сезон шоу "Топ-модель по-українськи"? Плакидюк дала відповідь фанам

Понеділок 15 вересня 2025 09:00
UA EN RU
Чи буде новий сезон шоу "Топ-модель по-українськи"? Плакидюк дала відповідь фанам Соня Плакидюк (фото: instagram.com/moi_sofism)
Автор: Іванна Пашкевич

Fashion-фотографка Соня Плакидюк відповіла шанувальникам популярного шоу "Топ-модель по-українськи", чи чекати їм на новий сезон.

Свої думки вона висловила у коментарі для РБК-Україна.

Чи буде новий сезон "Топ-модель по-українськи"?

Соня зазначила, що її кожного дня запитують у Direct, чи буде продовження проєкту.

Водночас вона підкреслила, що поки офіційних планів на зйомки нових випусків немає.

"Ну, чекайте, не будуть всі кричати, що це не на часі", - сказала Плакидюк, натякнувши, що наразі проєкт відкладений.

Чи буде новий сезон шоу &quot;Топ-модель по-українськи&quot;? Плакидюк дала відповідь фанамСоня Плакидюк (фото: instagram.com/moi_sofism)

Разом з тим, фотографка намагається залишатися дотичною до світу моди та підтримувати фанів, яким бракує шоу.

"А поки що все, що я змогла - це відкрити показ UFW, щоб трохи бути дотичною до цього світу і, можливо, подарувати якусь радість фанам, що ностальгують", - додала вона.

Що відомо про шоу "Топ-модель по-українськи"

Топ-модель по-українськи - реаліті-шоу про модельний бізнес, адаптація популярного формату Next Top Model.

Проєкт транслювався на "Новому каналі" у 2017–2020 роках. До ребрендингу шоу виходило під назвою "Супермодель по-українськи" (2014–2016) і базувалося на іспанському реаліті Supermodelo.

У шоу беруть участь молоді українські конкурсанти, які змагаються, виконуючи різні завдання, пов’язані з моделінгом.

Переможець отримує титул нової української топмоделі та контракт із модельним агентством.

Проєкт організувала супермодель Алла Костромічова. У першому сезоні до складу журі входила вона, Сергій Нікітюк, Соня Плакидюк та Річард Горн.

Чи буде новий сезон шоу &quot;Топ-модель по-українськи&quot;? Плакидюк дала відповідь фанамЖурі "СМПУ" (фото: instagram.com/moi_sofism)

У четвертому сезоні (2017) замість Річарда Горна в журі працював Костянтин Боровський, а в шостому сезоні (2019) його місце зайняв Володимир Демчинський.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Топ-модель по-українськи Зірки шоу-бізнесу
Новини
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"