Чи буде новий сезон шоу "Топ-модель по-українськи"? Плакидюк дала відповідь фанам

Fashion-фотографка Соня Плакидюк відповіла шанувальникам популярного шоу "Топ-модель по-українськи", чи чекати їм на новий сезон.

Свої думки вона висловила у коментарі для РБК-Україна .

Чи буде новий сезон "Топ-модель по-українськи"?

Соня зазначила, що її кожного дня запитують у Direct, чи буде продовження проєкту.

Водночас вона підкреслила, що поки офіційних планів на зйомки нових випусків немає.

"Ну, чекайте, не будуть всі кричати, що це не на часі", - сказала Плакидюк, натякнувши, що наразі проєкт відкладений.

Соня Плакидюк (фото: instagram.com/moi_sofism)

Разом з тим, фотографка намагається залишатися дотичною до світу моди та підтримувати фанів, яким бракує шоу.

"А поки що все, що я змогла - це відкрити показ UFW, щоб трохи бути дотичною до цього світу і, можливо, подарувати якусь радість фанам, що ностальгують", - додала вона.

Що відомо про шоу "Топ-модель по-українськи"

Топ-модель по-українськи - реаліті-шоу про модельний бізнес, адаптація популярного формату Next Top Model.

Проєкт транслювався на "Новому каналі" у 2017–2020 роках. До ребрендингу шоу виходило під назвою "Супермодель по-українськи" (2014–2016) і базувалося на іспанському реаліті Supermodelo.

У шоу беруть участь молоді українські конкурсанти, які змагаються, виконуючи різні завдання, пов’язані з моделінгом.

Переможець отримує титул нової української топмоделі та контракт із модельним агентством.

Проєкт організувала супермодель Алла Костромічова. У першому сезоні до складу журі входила вона, Сергій Нікітюк, Соня Плакидюк та Річард Горн.

Журі "СМПУ" (фото: instagram.com/moi_sofism)

У четвертому сезоні (2017) замість Річарда Горна в журі працював Костянтин Боровський, а в шостому сезоні (2019) його місце зайняв Володимир Демчинський.