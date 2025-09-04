ua en ru
Где сейчас Антон Лирник: комик сделал заявление об Украине и языке

Четверг 04 сентября 2025 15:56
UA EN RU
Где сейчас Антон Лирник: комик сделал заявление об Украине и языке Как сейчас выглядит Антон Лирник (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Комик и шоумен Антон Лирник впервые за долгое время вышел на связь. В интервью россиянам он рассказал, почему после начала полномасштабного вторжения России не вернулся на родину и сделал заявление о языке.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на новое интервью комика YouTube-каналу "Говорящие головы".

Где сейчас Антон Лирник и почему не вернулся в Украину

Много лет комик зарабатывал на территории страны-агрессора. В начале российского полномасштабного вторжения он также находился там.

В новом интервью признал, что не осознавал всей серьезности, когда Россия начала агрессию против Украины в 2014-м.

"Это моя вина, которую я принимаю. В 2014 году я как украинец не осознал, что нужно больше делать для того, чтобы вернуть Крым, вернуть Донбасс. Чтобы они были украинскими и чтобы эту тему поднимать", - сказал он.

По его словам, он находился в ситуации, когда не имел места ни на Родине, ни в РФ.

"Я не смог там остаться (в РФ - ред.). Я понимал, что меня и в Украине никто не ждет. Все считают, что я пророссийский. То есть я осознавал: в Украину я не могу поехать, меня там не ждут", - заявил Антон.

"Но и в России остаться я тоже не мог. И поэтому я сразу потерял все: одну страну, другую страну. Ну, то есть не потерял, а просто оставил ее - пусть идет к ч*рту. Но там остаться это сколько еще надо в себе внутри убить, сколько не чувствовать", - добавил он.

Лирник добавил, что у него нет российского паспорта и осудил украинских артистов, которые продолжают там работать.

После выезда из РФ он некоторое время жил в Турции, а затем переехал в Испанию.

Где сейчас Антон Лирник: комик сделал заявление об Украине и языкеАнтон Лирник (фото: facebook.com/anton.lirnik)

Языковая позиция Лирника

Юморист назвал себя русскоязычным украинцем. Он не видит сейчас для себя будущего в Украине, продолжает выступать за границей.

"Ну да, я, получается, между. То есть я русскоязычный украинский комик, а, по-моему, таких уже нет. И, кажется, больше и не будет. Потому что дальше украинцы будут все украиноязычные", - сказал он.

Планирует ли выступать в Украине

Лирник подчеркнул, что его концерты станут возможными после серьезного процесса адаптации, в частности когда публика сможет нормально его воспринимать.

"Должен пройти очень серьезный какой-то процесс, чтобы я рано или поздно вернулся в Украину и выступал там на украинском языке, очевидно, и меня там нормально воспринимали", - заявил он.

Лирник также признался, что после начала полномасштабной войны некоторые украинские коллеги выразили пренебрежение к нему из-за того, что он находился в Москве и продолжил выступать на русском языке.

В то же время были и те, кто обратился лично, чтобы понять его позицию, и с ними комик поддерживает общение до сих пор.

Где сейчас Антон Лирник: комик сделал заявление об Украине и языкеАнтон Лирник о возвращении в Украину (скриншот)

Что известно об Антоне Лирнике

Украинский комик, автор и сценарист, известный по "Дуэту имени Чехова" и проекту "Comedy Club". Родился 23 сентября 1976 года в Кропивницком.

В начале полномасштабной войны находился в Москве. Оттуда записал обращение к Путину с просьбой о "зеленом коридоре" для гражданских, чем спровоцировал критику среди украинцев. Впоследствии выехал в Турцию, а затем - в Испанию.

Многолетняя работа в России и неоднозначная реакция на войну до сих пор вызывают критику со стороны украинцев. В феврале 2025 года страна-агрессор внесла Лирника в список "иностранных агентов".

"Меня ничего не связывает с Россией. Ни имущества, ни родственников - ничего у меня там не было и нет. Поэтому я понимаю это как попытку запугать людей... "Он же иностранный агент, вдруг как-то по нам прилетит". И тогда они, видимо, не пойдут на концерт, потому что боятся, что им что-то угрожает", - прокомментировал этот статус комик.

Где сейчас Антон Лирник: комик сделал заявление об Украине и языкеАнтон Лирник сейчас (скриншот)

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
