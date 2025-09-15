ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Кое-что происходит": Харчишин сделал заявление о личной жизни и отношениях с Яниной Соколовой

Понедельник 15 сентября 2025 17:09
UA EN RU
"Кое-что происходит": Харчишин сделал заявление о личной жизни и отношениях с Яниной Соколовой Валерий Харчишин и Янина Соколова (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин впервые за долгое время прокомментировал слухи о своей личной жизни. В частности, он ответил на вопрос о возможных романтических отношениях с журналисткой Яниной Соколовой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артиста Алине Доротюк.

Что происходит в личной жизни Харчишина

Музыкант признался, что не склонен выносить личные темы на публику, ведь, по его словам, все самое важное давно спрятано в его песнях.

Артист отметил, что творчество "Другої Ріки" является откровенным и часто содержит больше личных подробностей, чем любые интервью.

В то же время он убежден, что раскрывать семейные или интимные моменты перед камерами - не его стиль.

"Я в своих песнях достаточно откровенный. Там ничего не скрываю. Кое-что происходит в моей личной жизни, но это не то, о чем хотелось бы говорить. Лучше не вмешиваться в это, чем создавать лишние дискуссии", - пояснил Валерий.

Когда же журналистка напрямую поинтересовалась его отношениями с телеведущей Яниной Соколовой, певец ответил уклончиво, но в то же время оставил пространство для интриги.

"Я вчера получил от нее сообщение и вчера дал ответ", - лаконично сказал он.

Такой короткой реплики оказалось достаточно, чтобы подогреть слухи о возможном романе.

Откуда пошли слухи о Харчишине и Соколовой

Сплетни об их отношениях появились не на пустом месте. В 2020 году Соколова снялась в клипе "Другої Ріки" на песню "Седьмой день", где вместе с Харчишиным они сыграли влюбленных.

Личная жизнь обоих также стала причиной для разговоров. В мае 2022 года Валерий Харчишин развелся со своей женой Юлией после 13 лет совместной жизни. У пары родилось двое сыновей.

В том же году о разводе с мужем, банкиром Владимиром Литвиным, заявила и Янина Соколова.

В разговоре с Доротюк журналистка подчеркнула, что слухи о "фиктивном" разрыве не соответствуют действительности: у нее и бывшего уже есть новые отношения.

"Я не говорю о личной жизни, потому что не хочу громких заголовков в медиа", - подчеркнула телеведущая.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Янина Соколова Валерий Харчишин Звезды шоу-бизнеса Отношения
Новости
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"