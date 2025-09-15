"Дещо відбувається": Харчишин зробив заяву про особисте життя та стосунки з Яніною Соколовою

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин уперше за тривалий час прокоментував чутки про своє особисте життя. Зокрема, він відповів на запитання щодо можливих романтичних стосунків із журналісткою Яніною Соколовою.

Про це пише РБК-Україна

Що відбувається в особистому житті Харчишина

Музикант зізнався, що не схильний виносити приватні теми на публіку, адже, за його словами, все найважливіше давно заховане у його піснях.

Артист наголосив, що творчість "Другої Ріки" є відвертою і часто містить більше особистих подробиць, ніж будь-які інтерв’ю.

Водночас він переконаний, що розкривати сімейні чи інтимні моменти перед камерами - не його стиль.

"Я у своїх піснях досить відвертий. Там нічого не приховую. Дещо відбувається в моєму особистому житті, але це не те, про що хотілося б говорити. Краще не втручатися у це, ніж створювати зайві дискусії", - пояснив Валерій.

Коли ж журналістка напряму поцікавилася його стосунками з телеведучою Яніною Соколовою, співак відповів ухильно, але водночас залишив простір для інтриги.

"Я вчора отримав від неї повідомлення і вчора дав відповідь", - лаконічно сказав він.

Такої короткої репліки виявилося достатньо, щоб підігріти чутки про можливий роман.

Звідки пішли чутки про Харчишина і Соколову

Плітки про їхні стосунки з’явилися не на порожньому місці. У 2020 році Соколова знялася у кліпі "Другої Ріки" на пісню "Сьомий день", де разом із Харчишиним вони зіграли закоханих.

Особисте життя обох також стало причиною для розмов. У травні 2022 року Валерій Харчишин розлучився зі своєю дружиною Юлією після 13 років спільного життя. У пари народилося двоє синів.

Того ж року про розлучення з чоловіком, банкіром Володимиром Литвином, заявила і Яніна Соколова.

У розмові з Доротюк журналістка наголосила, що чутки про "фіктивний" розрив не відповідають дійсності: у неї та колишнього вже є нові стосунки.

"Я не говорю про особисте життя, бо не хочу гучних заголовків у медіа", - підкреслила телеведуча.