"Со мной крайне нелегко". Алексей Суханов откровенно заговорил об отношениях

Суббота 13 сентября 2025 17:06
"Со мной крайне нелегко". Алексей Суханов откровенно заговорил об отношениях Алексей Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинский телеведущий Алексей Суханов не спешит афишировать свои отношения. В то же время признается: с годами его отношение к личной жизни изменилось.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарии Суханов ТСН.

Что сказал Суханов о личной жизни

51-летний ведущий сейчас чувствует себя счастливым. Раньше ему приходилось выбирать между карьерой и личной жизнью, однако теперь он научился совмещать эти сферы.

"Я считаю, что у каждого есть предназначение. Когда-нибудь я расскажу о своей истории любви. Потому что раньше она всегда напоминала игру в дворовый футбол. И только сейчас я начинаю чувствовать настоящее счастье", - сказал он.

&quot;Со мной крайне нелегко&quot;. Алексей Суханов откровенно заговорил об отношенияхСуханов о личной жизни (фото: instagram.com/suhanov.official)

По словам Алексея, жизненный опыт подарил ему мудрость и способность идти на уступки, в частности с собой.

Телеведущий также признался, какую правду услышал от близкого человека. Выяснилось, что он может быть невыносимым в категоричности, привередливости и суждениях. Это стало для него важным открытием и поводом для изменений.

"И это на самом деле так, потому что со мной крайне нелегко. После этого я начал работать над собой, стал немного мягче. Но эти изменения касаются только личной жизни", - отметил он.

Алексей также поделился, что самым важным для него в отношениях является стабильность, а не страсть.

&quot;Со мной крайне нелегко&quot;. Алексей Суханов откровенно заговорил об отношенияхАлексей Суханов об отношениях (фото: instagram.com/suhanov.official)

Краткая биография Суханова

Он родился и вырос в России. В 2012 году стал ведущим ток-шоу "Говорить Україна", а сейчас ведет программу "Говорить вся країна" и другие YouTube-проекты.

В феврале 2014-го поддержал Революцию Достоинства и впоследствии навсегда покинул РФ из-за их агрессии против Украины. В 2019 году получил украинское гражданство, а в 2022-м показался с паспортом.

Суханов также имел опыт брака. В нулевых он женился на возлюбленной Ольге, с которой познакомился в начале карьеры в Иванове. После 13 лет семейной жизни пара развелась.

Ранее Алексей поделился отношением к усыновлению. Он признался, что не против стать отцом таким методом.

