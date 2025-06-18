"Дно пробите". Безугла втрапила у скандал через цинічний допис про загиблого киянина: реакція зірок

"Карма" замість співчуття - саме так народна депутатка Мар’яна Безугла прокоментувала смерть 31-річного Дмитра Ісаєнка, який загинув під час масованого обстрілу Києва 17 червня. Слова депутатки обурили багатьох, серед яких і українські зірки, які відкрито розкритикували її позицію.

Що сказала Безугла

Безугла звернула увагу на публікацію "Української правди". У матеріалі зазначається, що загиблий Дмитро був студентом першого курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я у НПУ імені Драгоманова.

"Косив від армії, але "карма"... Вибачте, я на боці сотень тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять. Вони гинуть щодня, зокрема через дурні рішення, але - тиша. Їх потрібно змінювати, підтримати, піти у військо, але… Звичайно, співчуття рідним і близьким", - видала депутатка.

Згодом парламентарка опублікувала ще один пост, в якому висловила думку, що в умовах війни країна має укласти нову суспільну угоду.

Вона закликала звернути увагу на велику кількість молодих і фізично здорових чоловіків, які залишаються в тилу, тоді як ЗСУ воюють уже четвертий рік поспіль.

"Вийдіть на вулиці і подивіться, скільки там здорових тридцятирічних чоловіків. І хто воює вже четвертий рік? Суспільству не вигідні терміни служби, тому ця тема і згасає. Це нечесно. А жінки? Ми вже давно мали ввести мобілізацію на оборонні підприємства та тилові посади. Війну впівсили не виграєш", - написала Мар’яна.

Допис нардепки обурив суспільство.

Як реагують зірки на цинічні слова Бузуглої

Маша Єфросиніна

"Сьогодні день тиші, тому тихо скажу: Мар'яна Безугла - ти пі*да", - лаконічно написала телеведуча.

Єфросиніна відреагувала на допис Безуглої (скріншот)

Олена Мандзюк

"Чому при владі стільки непотребу, чому???", - емоційно висловилася блогерка.

Мандзюк відреагувала на допис Безуглої (скріншот)

Раміна

"Я перепрошую, але ЩО ЦЕ ЗА ДОПИС???? Це аморально!", - обурилася Раміна.

Раміна відреагувала на допис Безуглої (скріншот)

MELOVIN

"У кожного з нас - своя війна. Але біль у країні - спільний. Я прочитав той допис, який, здається, мав бути про захист військових, а став - осудом мертвого. І знаєте, ми так не виживемо. Не в цій країні. Не з такими словами. Не з таким тоном.

31-річний Дмитро Ісаєнко загинув у власному домі від російської ракети. І в цей момент не має значення, служив він чи ні. Він був українцем. І він був живим. А тепер його немає.

Засуджувати людину після смерті, тим паче цивільну жертву війни, називати це "кармою" - це не про захист армії. Це про втрату чогось набагато глибшого.

Співчуття. Серця. Людяності. Шана та уклін кожному герою, кожному захиснику та захисниці який захищає Україну. Та попри все, ми не переможемо, якщо перестанемо бути людьми", - прокоментував цинічний допис нардепки співак.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Катерина Кузнєцова

"Вже давно пробите дно.... дно цинізму і тупості! Нічого святого і людяного. Тоді і ворогів не потрібно, бо вони серед нас...", - написала акторка.

Катерина Кузнєцова (скріншот)

Нагадаємо, у результаті потужної ракетної атаки Росії на Київ у ніч на 17 червня, за офіційними даними станом на 17:00 наступного дня, загинули 27 людей.

Найбільше жертв - 23 - рятувальники виявили під завалами зруйнованої дев’ятиповерхівки в Солом’янському районі, куди влучила ракета.

Серед загиблих - 31-річний Дмитро Ісаєнко, який перебував у цьому будинку. Його батьки весь день чекали біля руїн у надії, що син вижив.