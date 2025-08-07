Защитник "Азовстали" Михаил Дианов ответил, кого считает уклонистами, и что о них думает

Михаил Дианов, который попал в плен после обороны "Азовстали" и вернулся в сентябре 2022 года , прямо сказал, осуждает ли он мужчин, которые сейчас не воюют. По словам защитника, не все они уклонисты.

Что защитник "Азовстали" думает об уклонистах

Демин спросил, обижала ли Дианова условно мирная жизнь людей, когда он вернулся из плена. Многим интересно, что военные думают о тех, кто "гуляет и веселится".

"Есть такая штука, карма называется. Каждый получит по заслугам. Если он мажорчик, уклонист, который имеет кучу денег и в комендантский час в Киеве гуляет во время войны, на пьяных вечеринках... К таким очень плохое отношение, конечно", - заявил Дианов.

При этом защитник четко отметил, что не считает всех мужчин, которые сейчас не на фронте, уклонистами.

"Он работает, зарабатывает деньги, дает рабочие места, так же платит налоги, донатит и не хочет воевать - от него толку будет как от бизнесмена больше, чем от чем от чем от него, как от штурмовика с автоматом, 100%", - пояснил Михаил.

Также он высказался относительно так называемых "рейдов" ТЦК. Он вспомнил, как собственными глазами видел компанию мужчин, которые возмутили его своим поведением.

Дианов ответил, осуждает ли уклонистов (скриншот)

"Я не против рейдов ТЦК, но надо разобраться, чего тот человек не служит. Есть уклонист, а есть бизнесмен. Нельзя их сравнивать. Уклонисты, вот в Тернополе поймали троих в бильярдной. Они трое пьяные... Никто нигде не работает. Живут за счет родителей - и уклонисты", - пояснил Дианов.

"Это те, кто в розыске. Те, кто целенаправленно не хочет помогать государству вообще ничем. Он хочет сам жить, чтобы Дианов пошел, защищал Украину или там Мадьяр, или еще кто-то. А он будет сидеть дома, жить за счет родителей, он в жизни не будет донатить. Он и винта на дрон не купит, я уже не говорю о самом дроне", - сказал защитник.

При этом Михаил ответил, нужны ли такие люди на войне. По словам защитника, они все же могут быть полезными.

"Опять же, что с ним делать на фронте? Автоматику такому человеку опасно давать в руки на фронте. Пусть копает окопы!" - отметил Дианов.