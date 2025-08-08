"До мурашек". Азов взорвали сеть новой рекламой: эмоциональное видео и отзывы украинцев

Новый рекламный ролик рекрутинговой кампании 12-й бригады спецназначения "Азов" снова оказался в центре внимания. На этот раз видео посвятили женщинам, которые встали на защиту страны.
Подробнее о новом видео и реакции сети узнайте в материале РБК-Украина.
События видео разворачиваются в атмосфере автомобильной мастерской, где двое мужчин заводят разговор о детях.
Водитель авто, которое нуждается в ремонте, говорит, что хочет "пристроить" сына на критическое предприятие, чтобы тот получил бронирование.
"Потому что ему уже 26. Сам понимаешь", - говорит мужчина.
Он предположил, что у механика есть знакомые на заводе и попросил помощи. Тот ответил, что это когда-то было, но сейчас - нет.
Вздохнув, отец сына сказал, что мужчине повезло - у него дочь.
"А моя в Азове", - спокойно, но красноречиво сказал он.
Авторы отметили, что большинство родителей не готовили дочерей к военной службе. Однако принципы, заложенные с детства, любовь к Украине и желание действовать привели их в армию.
"Отец всегда хочет обезопасить свою дочь. Сколько бы лет ей не было: в 7 или 26 она все равно его дочь", - говорится в сообщении.
В армии женщины спасают жизни, внедряют новые подходы и меняют представление о силе.
"Да, папа всегда верил, что его дочь вырастет сильной. Но даже не представлял насколько", - добавили авторы.
Преимущественно ролик вызвал положительные впечатления. Пользователи отметили его силу и эмоциональность. Конечно, нашлись и те, кто прибегнул к критике.
Ранее полк представил видео "А мой в Азове", которое вызвало противоречивые реакции в сети.
Впоследствии заместитель командира "Азова" Святослав Паламар с позывным "Калина" объяснил в колонке для 24 канала, что целью рекламной кампании было проявить уважение к родным и их защитникам. Никто никого не пытался унизить.
"Это те ребята и девушки, с которых надо брать пример и гордиться ими. И не только ими, но и всеми, кто в Силах обороны Украины, кто рискует своей жизнью за наше с вами будущее и будущее наших детей. Кто месяцами не видит своих близких, которые имеют полное право гордиться своими защитниками, и не пряча глаза говорить: "А мой в Азове", "А мой в ВСУ", "А мой в ГУР", - сказал он.
