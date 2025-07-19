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Усик перед боем в Лондоне получил необычную вышиванку с особым смыслом (видео)

Суббота 19 июля 2025 18:13
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Усик перед боем в Лондоне получил необычную вышиванку с особым смыслом (видео) Александр Усик
Автор: Полина Иваненко

Боксер Александр Усик, который в ночь с 19 на 20 июля выйдет на ринг против Даниэля Дюбуа, получил необычный подарок. Дизайнер Оксана Караванская создала для него эксклюзивную рубашку.

Как сообщает РБК-Украина, об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Какую вышиванку подарили Усику

Дизайнер отметила, что вышивала и расписывала рубашку собственноручно. И в каждый стежок она закладывала особые смыслы.

"Это вера в силу. В победу. В Украину. Символический голубь Единства на спине, казацкий строй, золотой пояс - все в этой рубашке говорит: нас не сломить! Это не просто подарок. Это энергия, переданная через иглу, полотно и любовь к своей земле. Ради Победы!" - рассказала Караванская.

Усику подарили особую рубашку (скриншоты)

"Где-то я в ней появлюсь", - сказал боксер, когда телепродюсер Оксана Гнатишин передала ему особый презент.

Тема карт была выбрана не случайно. Как объяснила дизайнер, Джокер - это Усик-козак, а среди "королей" - исторические фигуры Степан Бандера и Симон Петлюра - те, кто боролся за свободную Украину.

Так Караванская решила обыграть резонансную тему о том, имеет ли Украина "карты", чтобы победить. И на рубашке она оставила ответ американскому президенту Дональду Трампу: "Ukraine has cards!" (У Украины есть карты!).

"Идею с украинским козаком на карте я позаимствовала у художника Владислава Ерко, который когда-то создал фантастическую колоду. Художник, услышав мой замысел, любезно согласился, чтобы я тюнинговала одно из его изображений. Самого Сашу я изобразила на козацкой карте: ему очень идет козацкий строй и сабля. Усику-козаку мы вышили золотой пояс победителя. Расписав рубашку вручную, я поделилась с ним своей энергией на победу", - также рассказала дизайнер.

Брендовый Голубь Единства, который изображен на рубашке, в самом начале полномасштабной войны Караванская разработала вместе с художницей Ксенией Уманской. Сине-желтый голубь наложен на символическую карту Украины. А довершили уникальную рубашку детали классической старинной украинской красно-черной вышивки.

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