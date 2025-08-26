"Дружба закончилась на долгах": участники "Авиатора" вспомнили о конфликте с Воевуцким

Как ушел Игорь из коллектива

Игорь покинул группу в 2018 году, хотя сначала продолжил работать еще полгода, пока не завершились уже запланированные концерты.

"Как я сразу почувствовал после той новости, когда Игорь сказал, что уходит из группы, я знал, что все, что ни делается, все к лучшему. И я знал, что мы с Димоном вдвоем спокойно сможем существовать, потому что мы - о музыке", - говорит Андрей.

По его словам, уже в последние годы Игорь был "немножко исключен", ведь занимался сольными проектами.

Игорь Воевуцкий (фото: facebook.com/igor.voevutskiy)

Конфликты и долги

Между бывшими коллегами давно не было общения.

"С Андреем вообще не общаемся уже года два или три. Ну, наверное, так лучше", - отмечал Воевуцкий в старом интервью.

В самой группе признают, что конфликты имели место.

"Это на фоне бизнеса. Это на фоне просто недоразумения. И, наверное, что для меня дружба - это немножко другое, это проявление и в бизнесе, так же как партнер, слышать друг друга. К сожалению, этого не произошло", - делится Сторож.

В конце концов, главной точкой разрыва стали финансовые вопросы.

"Я сейчас, наверное, скажу, что это о долгах. Я не буду там сильно сейчас растягивать. Это просто были небольшие долги, на которые я не закрывал долгое время глаза, а потом я не смог закрыть и сказал, что я уже ничего не жду. Но и на этом наша дружба закончилась", - эмоционально признался Андрей.

"Я хочу сказать, что Игорь взял в долг деньги и не вернул. Да, даже не взял долг. А я даже об этом не знал, что он взял долг. Мы узнали это перед фактом... и немного рубанула эта ситуация", - добавил участник коллектива.

Участники "Авиатора" (фото: facebook.com/igor.voevutskiy)

Несмотря на нынешнее отсутствие коммуникации, артисты с теплотой вспоминают начало творческого пути.

"Долгое время делил одну квартиру, хлеб с маслом, мы там едва-едва выживали, метро, сухари, дешевое вино... Но после этого поступка я просто не понял Игоря и отпустил", - признался Сторож.

Все трое участников - Андрей, Дмитрий и Игорь - начинали вместе под крылом продюсера Юрия Никитина.

После разрыва с продюсером все права были переданы группе. Тогда все заработки делились поровну.

Но с момента, когда Игорь вышел из состава, он перестал получать отчисления за новые песни.

"Мы сразу договорились, что все, что происходит дальше, это все уже не имеет отношения к Игорю".

По словам музыкантов, Воевуцкий высказал единственную просьбу.

"Чтобы то, что было сделано втроем... распространялось на его детей. То есть, чтобы осталось что-то, что в наследство можно было передать, какую-то часть авторских прав", - рассказали музыканты.

Игорь Воевуцкий (фото: facebook.com/igor.voevutskiy)

Сейчас Игорь Воевуцкий служит в ВСУ и работает водителем медэваку в "Азове". Из-за службы он не смог принять участие в записи интервью, однако передал привет и надежду на новую встречу.

"Пообещал, что может впоследствии, может через год, через два мы обязательно запишем какое-то интервью", - подытожили артисты.

Напомним, группа AVIATOR появилась на украинской сцене в 2005 году в Киеве. Ее основатели - Игорь Воевуцкий и Дмитрий Тодорюк - познакомились во время третьего сезона музыкального шоу "Шанс" в 2004-м.

Идею создать бойзбенд они обсудили с продюсером Юрием Никитиным, который поддержал инициативу.

Впоследствии к группе присоединился Андрей Сторож. Уже 29 мая музыканты презентовали дебютную пластинку "В эфире", которая только за первый день разошлась тиражом более 50 тысяч копий.

В 2012 году AVIATOR завершил сотрудничество с продюсерским центром Mamamusic, сохранив при этом права на имя группы.

Участники неоднократно отмечали свою благодарность Юрию Никитину за поддержку, профессионализм и человеческое отношение.