"Дружба закончилась на долгах": участники "Авиатора" вспомнили о конфликте с Воевуцким

В этом году группа "Авиатор" празднует 20 лет на сцене, впрочем, юбилей отмечается уже без одного из основателей - Игоря Воевуцкого. Солисты Андрей Сторож и Дмитрий Тодорюк рассказали о сложном разрыве с экс-участником, финансовых недоразумениях и разрыве дружеских отношений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артистов Славе Демину.
Игорь покинул группу в 2018 году, хотя сначала продолжил работать еще полгода, пока не завершились уже запланированные концерты.
"Как я сразу почувствовал после той новости, когда Игорь сказал, что уходит из группы, я знал, что все, что ни делается, все к лучшему. И я знал, что мы с Димоном вдвоем спокойно сможем существовать, потому что мы - о музыке", - говорит Андрей.
По его словам, уже в последние годы Игорь был "немножко исключен", ведь занимался сольными проектами.
Между бывшими коллегами давно не было общения.
"С Андреем вообще не общаемся уже года два или три. Ну, наверное, так лучше", - отмечал Воевуцкий в старом интервью.
В самой группе признают, что конфликты имели место.
"Это на фоне бизнеса. Это на фоне просто недоразумения. И, наверное, что для меня дружба - это немножко другое, это проявление и в бизнесе, так же как партнер, слышать друг друга. К сожалению, этого не произошло", - делится Сторож.
В конце концов, главной точкой разрыва стали финансовые вопросы.
"Я сейчас, наверное, скажу, что это о долгах. Я не буду там сильно сейчас растягивать. Это просто были небольшие долги, на которые я не закрывал долгое время глаза, а потом я не смог закрыть и сказал, что я уже ничего не жду. Но и на этом наша дружба закончилась", - эмоционально признался Андрей.
"Я хочу сказать, что Игорь взял в долг деньги и не вернул. Да, даже не взял долг. А я даже об этом не знал, что он взял долг. Мы узнали это перед фактом... и немного рубанула эта ситуация", - добавил участник коллектива.
Несмотря на нынешнее отсутствие коммуникации, артисты с теплотой вспоминают начало творческого пути.
"Долгое время делил одну квартиру, хлеб с маслом, мы там едва-едва выживали, метро, сухари, дешевое вино... Но после этого поступка я просто не понял Игоря и отпустил", - признался Сторож.
Все трое участников - Андрей, Дмитрий и Игорь - начинали вместе под крылом продюсера Юрия Никитина.
После разрыва с продюсером все права были переданы группе. Тогда все заработки делились поровну.
Но с момента, когда Игорь вышел из состава, он перестал получать отчисления за новые песни.
"Мы сразу договорились, что все, что происходит дальше, это все уже не имеет отношения к Игорю".
По словам музыкантов, Воевуцкий высказал единственную просьбу.
"Чтобы то, что было сделано втроем... распространялось на его детей. То есть, чтобы осталось что-то, что в наследство можно было передать, какую-то часть авторских прав", - рассказали музыканты.
Сейчас Игорь Воевуцкий служит в ВСУ и работает водителем медэваку в "Азове". Из-за службы он не смог принять участие в записи интервью, однако передал привет и надежду на новую встречу.
"Пообещал, что может впоследствии, может через год, через два мы обязательно запишем какое-то интервью", - подытожили артисты.
Напомним, группа AVIATOR появилась на украинской сцене в 2005 году в Киеве. Ее основатели - Игорь Воевуцкий и Дмитрий Тодорюк - познакомились во время третьего сезона музыкального шоу "Шанс" в 2004-м.
Идею создать бойзбенд они обсудили с продюсером Юрием Никитиным, который поддержал инициативу.
Впоследствии к группе присоединился Андрей Сторож. Уже 29 мая музыканты презентовали дебютную пластинку "В эфире", которая только за первый день разошлась тиражом более 50 тысяч копий.
В 2012 году AVIATOR завершил сотрудничество с продюсерским центром Mamamusic, сохранив при этом права на имя группы.
Участники неоднократно отмечали свою благодарность Юрию Никитину за поддержку, профессионализм и человеческое отношение.
