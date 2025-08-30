Жена Борюса Уиллиса приняла "тяжелое решение" в отношении актера и ответила на хейт (видео)
На днях жена Брюса Уиллиса Эмма призналась, что на фоне его болезни ей пришлось принять трудное решение. Так, актер переехал в одноэтажный дом рядом с основной семейной резиденцией, где за ним ухаживают специалисты. Однако эта новость понравилась не всем.
Как сообщает РБК-Украина, Эмма впервые после громкого заявления прокомментировала критику в свой адрес в видео в Instagram.
Как жена Уиллиса ответила на хейт
Она понимала, что подробности жизни с больным деменцией актером разделят людей на два лагеря.
"Это будут люди с собственным мнением и с реальным опытом. Именно с этим сталкиваются опекуны - с осуждением и критикой со стороны других", - отметила она.
Эмма объяснила: люди, которые не переживают опыт заботы о больных родных, не могут понять их историю.
"Даже если кто-то близко знаком с деменцией или другими состояниями, он не находится с тобой дома, поэтому не знает, как ведет себя твой человек или какие у вас семейные отношения. Правда в том, что мысли очень громкие. Но если у людей нет подобного опыта, они не имеют права голоса", - заявила она.
Именно так она написала в своей книге "Неожиданное путешествие: поиск силы, надежды и себя на пути ухода", которую посвятила истории заботы о больном муже.
Почему Брюс Уиллис не живет с семьей
Во время специального выпуска ABC с Дайан Сойер Эмма объяснила, что решение о переезде Брюса в отдельный дом было принято некоторое время назад с целью обеспечить ему надлежащую среду, а также позволить команде по уходу оказывать круглосуточную поддержку.
"Это было одно из самых трудных решений, которые мне пришлось принять до сих пор", - сдерживая слезы, сказала она.
"Но я знала, что Брюс хотел бы этого для наших дочерей. Он хотел бы, чтобы они жили в доме, который больше соответствует их потребностям, а не его потребностям", - добавила она.
Эмма часто посещает своего мужа с их двумя дочерьми, 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин.
Также к отцу наведываются дочери Румер, Скаут и Таллула от брака с Деми Мур. Бывшая жена тоже иногда заходит в гости.
Уиллис с дочерьми и Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)
