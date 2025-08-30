Дружина Борюса Вілліса ухвалила "важке рішення" щодо актора і відповіла на хейт (відео)

Днями дружина Брюса Вілліса Емма зізналася, що на тлі його хвороби їй довелося ухвалити важке рішення. Так, актор переїхав в одноповерховий будинок поруч з основною сімейною резиденцією, де за ним доглядають спеціалісти. Проте ця новина сподобалася не всім.

Як повідомляє РБК-Україна , Емма вперше після гучної заяви прокоментувала критику на свою адресу у відео в Instagram .

Як дружина Вілліса відповіла на хейт

Вона розуміла, що подробиці життя з хворим на деменцію актором, розділять людей на два табори.

"Це будуть люди з власною думкою та з реальним досвідом. Саме з цим зіштовхуються опікуни - з осудом та критикою з боку інших", - зазначила вона.

Емма пояснила: люди, які не переживають досвід турботи про хворих рідних, не можуть зрозуміти їхню історію.

"Навіть якщо хтось близько знайомий із деменцією або іншими станами, він не перебуває з тобою вдома, тому не знає, як поводиться твоя людина або які у вас сімейні стосунки. Правда в тому, що думки дуже гучні. Але якщо у людей немає подібного досвіду, вони не мають права голосу", - заявила вона.

Саме так вона написала у своїй книзі "Несподівана подорож: пошук сили, надії та себе на шляху догляду", яку присвятила історії турботи про хворого чоловіка.

Чому Брюс Вілліс не живе з родиною

Під час спеціального випуску ABC з Даян Сойєр Емма пояснила, що рішення про переїзд Брюса в окремий будинок було ухвалено деякий час тому з метою забезпечити йому належне середовище, а також дозволити команді з догляду надавати цілодобову підтримку.

"Це було одне з найважчих рішень, які мені довелося прийняти досі", - стримуючи сльози, сказала вона.

"Але я знала, що Брюс хотів би цього для наших дочок. Він хотів би, щоб вони жили в домі, який більше відповідає їхнім потребам, а не його потребам", - додала вона.

Емма часто відвідує свого чоловіка з їхніми двома доньками, 13-річною Мейбл та 11-річною Евелін.

Також до батька навідуються доньки Румер, Скаут і Таллула від шлюбу з Демі Мур. Колишня дружина теж іноді заходить в гості.

Вілліс з доньками та Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)