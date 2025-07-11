Жена Игоря Поклада рассказала о его последних мгновениях жизни: "Ушел под звуки шахедов"
В эту пятницу попрощались с Игорем Покладом - легендарный украинский композитор, герой Украины и народный артист умер 9 июля в 83 года. Его жена Светлана поделилась, какими были последние мгновения жизни мужа.
Как сообщает РБК-Украина, об этом она рассказала журналистам во время церемонии погребения.
Игорь Поклад умер: что известно
Именно Светлана Поклад сообщила трагическую новость о смерти мужа. В публикации на Facebook она рассказала о смерти композитора.
"Вот и все... Любила, люблю и буду любить всегда..." - написала она.
Как известно, музыкант длительное время имел проблемы со здоровьем. Именно болезнь унесла его жизнь.
Прощание с Игорем состоялось в пятницу, 11 июля, в Национальной филармонии Украины.
Во время похорон Светлана рассказала журналистам о последних мгновениях жизни мужа. Композитор умер в своем доме в Ворзеле под звуки дроновой атаки.
"Были очень тяжелые времена. Еще и на фоне того, что происходит в стране. Да, он действительно ушел из жизни под звуки шахедов, которые летели у нас над головой", - поделилась она.
Несмотря на тяжелый диагноз, Поклад умер тихо, мирно и спокойно. Он не чувствовал никакой боли.
Что известно о болезни Поклада
Какой именно диагноз был у композитора, его жена раскрывать не стала. Однако она дала понять, что состояние здоровья ухудшилось после пережитой оккупации в начале полномасштабного вторжения.
Тогда они вместе с другими людьми скрывались в подвале. После этого проблемы со здоровьем обострились.
"Эти болезни, видимо, были где-то там спрятаны. Но оно все начало проявляться молниеносно. И мы очень долго боролись. Но к сожалению есть такие болезни, которые преодолеть нельзя", - отметила она.
Где похоронили Игоря Поклада
На церемонии прощания в последний путь композитора провожали родные, друзья и поклонники.
Среди известных людей присутствовали певцы Алла Кудлай, Вадим Крищенко, Павел Зибров, актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк, ведущий Алексей Суханов, Вадим Крищенко и другие.
Похоронили Поклада на Берковецком кладбище возле могилы матери.
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При написании материала были использованы следующие источники: ТСН, NV.