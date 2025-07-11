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Жена Игоря Поклада рассказала о его последних мгновениях жизни: "Ушел под звуки шахедов"

Пятница 11 июля 2025 16:03
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Жена Игоря Поклада рассказала о его последних мгновениях жизни: "Ушел под звуки шахедов" Игорь Поклад умер 9 июля в 83 года (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В эту пятницу попрощались с Игорем Покладом - легендарный украинский композитор, герой Украины и народный артист умер 9 июля в 83 года. Его жена Светлана поделилась, какими были последние мгновения жизни мужа.

Как сообщает РБК-Украина, об этом она рассказала журналистам во время церемонии погребения.

Игорь Поклад умер: что известно

Именно Светлана Поклад сообщила трагическую новость о смерти мужа. В публикации на Facebook она рассказала о смерти композитора.

"Вот и все... Любила, люблю и буду любить всегда..." - написала она.

Как известно, музыкант длительное время имел проблемы со здоровьем. Именно болезнь унесла его жизнь.

Прощание с Игорем состоялось в пятницу, 11 июля, в Национальной филармонии Украины.

Во время похорон Светлана рассказала журналистам о последних мгновениях жизни мужа. Композитор умер в своем доме в Ворзеле под звуки дроновой атаки.

"Были очень тяжелые времена. Еще и на фоне того, что происходит в стране. Да, он действительно ушел из жизни под звуки шахедов, которые летели у нас над головой", - поделилась она.

Несмотря на тяжелый диагноз, Поклад умер тихо, мирно и спокойно. Он не чувствовал никакой боли.

Что известно о болезни Поклада

Какой именно диагноз был у композитора, его жена раскрывать не стала. Однако она дала понять, что состояние здоровья ухудшилось после пережитой оккупации в начале полномасштабного вторжения.

Тогда они вместе с другими людьми скрывались в подвале. После этого проблемы со здоровьем обострились.

"Эти болезни, видимо, были где-то там спрятаны. Но оно все начало проявляться молниеносно. И мы очень долго боролись. Но к сожалению есть такие болезни, которые преодолеть нельзя", - отметила она.

Где похоронили Игоря Поклада

На церемонии прощания в последний путь композитора провожали родные, друзья и поклонники.

Среди известных людей присутствовали певцы Алла Кудлай, Вадим Крищенко, Павел Зибров, актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк, ведущий Алексей Суханов, Вадим Крищенко и другие.

Похоронили Поклада на Берковецком кладбище возле могилы матери.

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При написании материала были использованы следующие источники: ТСН, NV.

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