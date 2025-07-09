Умер Игорь Поклад: последние размышления гения о жизни, музыке и Украине

Умер Игорь Поклад - выдающийся композитор, чьи песни стали частью культурного кода Украины. В своих последних интервью маэстро делился глубокими размышлениями о смысле жизни, силе музыки и судьбе родной страны.

РБК-Украина собрало его самые сильные цитаты, которые сегодня звучат особенно трогательно.