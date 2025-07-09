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Умер Игорь Поклад: последние размышления гения о жизни, музыке и Украине

Среда 09 июля 2025 13:12
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Умер Игорь Поклад: последние размышления гения о жизни, музыке и Украине Игорь Поклад (скриншот видео)
Автор: Катерина Собкова

Умер Игорь Поклад - выдающийся композитор, чьи песни стали частью культурного кода Украины. В своих последних интервью маэстро делился глубокими размышлениями о смысле жизни, силе музыки и судьбе родной страны.

РБК-Украина собрало его самые сильные цитаты, которые сегодня звучат особенно трогательно.

Про жизнь

  • "В СССР считалось, что армия - это школа мужества, жизни, а мне кажется, что это школа зла. Я с этим столкнулся... Больше всего доставалось талантливым ребятам. Буквально до кошмара доходило. И, главное, бороться со "стариками" было невозможно".
  • "Ужасно люблю собак. Это у меня с детства. Раньше держал сеттеров, потом черного терьера, сейчас - лабрадора. Обожаю рыбалку. Когда-то был заядлым преферансистом, бильярдистом. Мог играть ночи напролет".
  • "Не знаю, но, пожалуй, водевиль иногда напоминает. А мы все в зале: кто-то в партере, а кто-то на галерке. Сидим и наблюдаем, не зная, чем все это закончится. В музыке есть такой термин - "ложный финал"... Вот в таком ложном финале, когда все ждут чего-то, а оно не происходит, мы и существуем".

Про политику

  • "Должны прийти новые люди [в политику], родится не одно поколение, пока не изживет себя "школа коммунизма", которая нет-нет, да и дает о себе знать… Все должно произрасти естественно и на собственной, родной почве".
  • "Как говорится, "где родился, там и пригодился"… Нужно быть очень амбициозным человеком, чтобы со сцены или с экрана пойти в большую политику, хорошо понимая, что тебя там ждет. Я только порадуюсь за тех, кому удалось, пользуясь только эмоциями и большим желанием, изменить страну к лучшему. Очень порадуюсь. И пожелаю им дальнейшей счастливой судьбы…".
  • "Поэтому мое мнение: должен очень хорошо осознавать, куда ты идешь и на какие испытания соглашаешься. Нельзя руководствоваться только эмоциями! Мы все эмоциональные. И все хотели бы изменить многое. Вот только способные на это единицы".

Про музыку

  • "Мы же отдаем себе отчет, что ничто не стоит на месте. Ничто и некогда. Музыка тоже. Можно ли назвать музыкой то, что мы слышим? Можно ли назвать стихами то, что положено на музыку? Вопрос очень сложный. Наверное, потому и не хочу ничего слышать. Чтобы не портить впечатление от того, что доставляло удовольствие моей душе".
  • "Мой путь в музыке подошел к концу. Пусть и творят, и слушают другие. Мне и пения соловья, сидящего на магнолии рядом с домом, хватит. Это сегодня - моя музыка ".

Про творческих людей

  • "Пожалуй, я сейчас расскажу кое-что такое, о чем никогда раньше еще не рассказывал. Конечно, это касается именно вашего вопроса. Знаете то, давнее "физики и лирики"? А почему оно возникло - такое противостояние? Потому что у творческого человека на первом плане что? Эмоции! Она сначала делает, а потом анализирует сделанное." Да, это природой заложено".
  • "Раньше не было столько музыки… К тому же, если говорить о профессионализме, следует признать, что сегодня настоящих композиторов как раз и нет. К чему все свелось? Кто может связать две ноты, тот уже и сочиняет музыку. Сейчас техника, компьютеры нивелируют нашу работу. А труд аранжировщика выходит на первое место".

Про украинских артистов

  • "... для Сони Ротару я написал больше всего песен. Другое дело, что они не пользовались такой популярностью, как песни, исполняющей, например, Нина Матвиенко. Но у Нины только три-четыре песни, а у Сони где-то десяток, не меньше".
  • "Еще лет десять назад я с удовольствием слушал песни "Океана Эльзы", Ирины Билык. Но и это уже история украинской музыки. Обычно я слушал разную музыку, когда сидел за рулем. Что-то нравилось, что-то вызывало один вопрос "Боже… Что это было?!" А сейчас уже и нет желания слушать".
  • "У нас много талантливых людей. Но нельзя всех возводить в ранг "суперзвезд". В последнее время, их развелось столько, что уже неба не видно!"

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При написании материала использовались следующие источники: газета "Бульвар", Wikiquote.

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