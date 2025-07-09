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"Национальная легенда": Зеленский почтил память композитора Игоря Поклада

Среда 09 июля 2025 15:37
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"Национальная легенда": Зеленский почтил память композитора Игоря Поклада Игорь Поклад (фото: instagram.com/zelenskyy_official)
Автор: Катерина Собкова

Сегодня умер Игор Поклад. Президент Украины Владимир Зеленский трогательно отреагировал на известие о смерти выдающегося украинского композитора.

Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

Зеленский отреагировал на смерть Игоря Поклада

В своем официальном заявлении глава государства назвал Поклада национальной легендой и Героем Украины, отметив большое значение его творчества для украинской культуры и народа.

"Национальная легенда, наш Герой Украины, наш Игорь Поклад. Он тот, чьи песни слушали миллионы людей, и для украинцев разных поколений светлые моменты жизни часто связаны с его творчеством", - отметил президент.

Также Зеленский отметил, что Поклад всю свою жизнь посвятил украинской музыке. Его имя стоит рядом с известнейшими музыкантами страны.

"Композитор создал десятки песен, музыкальных представлений и саундтреков к украинским фильмам, которые стали частью коллективной памяти украинцев. Среди самых известных его произведений - "Дикі гуси", "Чарівна скрипка" и "Кохана" и многие другие, - написал он.

Президент вспомнил и о непростых временах, которые пережил маэстро:

"Рожденный во Вторую мировую войну, пережил возвращение зла уже в 2022-м", - отметил Зеленский, имея в виду полномасштабное вторжение РФ и оккупацию Ворзеля (Киевская область), которую пережил Поклад весной 2022 года.

Игорь Поклад ушел из жизни 9 июля 2025 года. Но, как подчеркнул глава государства, его музыка останется с украинцами навсегда.

"Но его "Дикі гуси", "Чарівна скрипка" и "Кохана" навсегда останутся с нами. Как и память о выдающемся композиторе и украинце", - отметил Зеленский.

В завершение Владимир Зеленский выразил искренние соболезнования семье композитора.

&quot;Национальная легенда&quot;: Зеленский почтил память композитора Игоря Поклада

Зеленский и Игорь Поклад (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

Что известно о смерти Игоря Поклада

Игорь Поклад умер в возрасте 83 лет рано утром в среду, 9 июля. Об этом сообщила его супруга Светлана Поклад.

Позже украинский режиссер и клипмейкер Семен Горов рассказал подробности о его последних днях. Известно, что композитор долгое время болел и скончался в больнице.

На смерть Игоря Поклада уже успела отреагировать и София Ротару, которая была исполнительницей многих песен маэстро.

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