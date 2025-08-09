Жена Константина Темляка нарушила молчание после скандала: "Со мной такого не было"

Звезда "Новенькой" Анастасия Нестеренко отреагировала на хейт после обвинений в сторону ее мужа - актера и военного Константина Темляка.

Как сообщает РБК-Украина , о своем отношении к скандалу она написала в Instagram .

В чем обвинили Константина Темляка

Накануне актера, который с женой снялся в романтическом клипе Jerry Heil и YARMAK, обвинили в физическом насилии, тирании и домогательствах к несовершеннолетней. Соответствующее заявление сделала его бывшая девушка - фотограф Анастасия Соловьева.

Темляк признал свою вину и заверил, что изменился и готов понести юридическую ответственность. Однако его видео с "извинениями" многим показалось манипулятивным и неискренним.

Сначала его жена воздерживалась от комментариев. Только репостнула видео с его реакцией на скандал. Однако впоследствии всплыли новые потрясающие факты!

Как выяснилось, в 2023 году Темляк переписывался с 15-летней девочкой, которой присылал нюдсы и предлагал интим!

Что сказала Нестеренко о скандале с Темляком

Когда на жену актера полился хейт, она в конце концов решилась сделать личное заявление.

Нестеренко попросила воздержаться от оскорблений в ее адрес. Она заверила, что в отношениях с мужем не имела опыта насилия.

"Друзья, я не отвечаю за слова и поступки другого человека. По поводу упреков, что я поддерживаю и оправдываю насилие - со мной такого не было", - пояснила она.

Анастасия дала понять, что информация, которую она узнала о муже ее шокировала. Она попросила воздержаться от оскорблений в ее адрес.

"Конечно, я сначала встала в защиту, потому что это моя семья. Какую-то информацию я узнала вчера. Что шокировало. Воздержитесь от гнили и комментариев в мой адрес, пожалуйста. Я не имею к этому никакого отношения. Надеюсь, буду услышана", - добавила она.

Анастасия Нестеренко прокомментировала скандал с мужем Темляком (скриншот)

Напомним, Константин Темляк известен по ролям в проектах "БожеВільні", "Смак свободи", "І будуть люди", "Кіборги". Он также служил вместе с Юрием Фелипенко, который погиб на фронте.

Нестеренко известна по участию в сериалах "Новенька", "Прикордонники", "Ціна втечі" и фильме "Буча".

Пара поженилась в августе 2024 года. Они также вместе снимались в четвертом сезоне "Кріпосної".

Когда Нетеренко и Темляк поженились (фото: instagram.com/n.nstrnko)