6 украинских звезд, которые стали или станут мамами в 2025 году

На днях телеведущая Леся Никитюк сообщила, что впервые станет мамой - ее трогательная новость быстро облетела сеть. А 2025 год, похоже, уже можно назвать годом пополнений в звездных семьях: одни украинские знаменитости недавно родили, другие - еще ждут рождения малышей.

Кто именно - узнайте в нашей подборке на РБК-Украина.

Анна Кошмал

Звезда сериалов "Сваты" и "Папик 2" стала мамой во второй раз 11 марта. Актриса родила дочь на 41-й неделе беременности.

Роды прошли естественным путем, с эпидуральной анестезией, без осложнений.

Она призналась, что все прошло довольно быстро, поэтому уже задумывается над третьим ребенком.

Анна Кошмал с младшим сыном (фото: instagram.com/smorkovkina)

С мужем Иваном Сморковкиным Анна в браке с 2017 года, однако тщательно оберегает его от публичности.

Оксана Жданова

Актриса из "Конотопской ведьмы" 26 мая сообщила, что стала мамой впервые.

У нее с возлюбленным - музыкантом Михаилом Матюхиным - родилась дочь. Пара не разглашает имя новорожденной, но поделилась, что малышка родилась здоровой.

Оксана Жданова и Михаил Матюхин (фото: фото: instagram.com/kszhd_)

SLAVIA

Еще в апреле SLAVIA заинтриговала поклонников появлением с округлым животиком в клипе "Девка с перцем", а впоследствии подтвердила беременность.

Ее избранник - бизнесмен Андрей Павлюк, который сделал предложение через приложение "Дія" в свой день рождения.

7 июня пара официально обручилась, а уже 8 июня певица родила сына - это произошло на праздник Троицы.

SLAVIA впервые стала мамой (фото: instagram.com/slavia_official)

СолоХа

В марте 2025 года на сольном концерте в Киеве СолоХа объявила, что беременна в третий раз.

Она призналась, что ждет ребенка от своего мужа Максима, которого не показывает публике.

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

Ранее у пары родилась дочь Евлая, а также артистка воспитывает еще одну дочь, Ариану, от первого брака.

Из-за совместного спектакля с Тарасом Цымбалюком, в котором они играют влюбленных, вокруг певицы возникли слухи о том, что именно от актера беременна артистка - но она это опровергла.

Марина Голд

Участница "Холостяка-12" Марина Голд (сезон с Алексом Топольским) еще в середине мая призналась о беременности.

Марина Голд (фото: instagram.com/marynagold1)

Вместе с мужем, с которым живет в США, они устроили гендер-пати, где узнали - у них будет дочь. Роды ожидаются летом 2025 года.

Юлия Думанская

В апреле стало известно, что певица Юлия Думанская и ее муж, львовский бизнесмен Григорий Козловский, ждут третьего общего ребенка - сына.

У пары также есть дочь Диана и сын Ярема. Для Козловского это будет уже шестой ребенок.

Юлия Думанская с мужем и детьми (фото: instagram.com/julia_dumanska)