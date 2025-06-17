6 украинских звезд, которые стали или станут мамами в 2025 году
На днях телеведущая Леся Никитюк сообщила, что впервые станет мамой - ее трогательная новость быстро облетела сеть. А 2025 год, похоже, уже можно назвать годом пополнений в звездных семьях: одни украинские знаменитости недавно родили, другие - еще ждут рождения малышей.
Кто именно - узнайте в нашей подборке на РБК-Украина.
Анна Кошмал
Звезда сериалов "Сваты" и "Папик 2" стала мамой во второй раз 11 марта. Актриса родила дочь на 41-й неделе беременности.
Роды прошли естественным путем, с эпидуральной анестезией, без осложнений.
Она призналась, что все прошло довольно быстро, поэтому уже задумывается над третьим ребенком.
Анна Кошмал с младшим сыном (фото: instagram.com/smorkovkina)
С мужем Иваном Сморковкиным Анна в браке с 2017 года, однако тщательно оберегает его от публичности.
Оксана Жданова
Актриса из "Конотопской ведьмы" 26 мая сообщила, что стала мамой впервые.
У нее с возлюбленным - музыкантом Михаилом Матюхиным - родилась дочь. Пара не разглашает имя новорожденной, но поделилась, что малышка родилась здоровой.
Оксана Жданова и Михаил Матюхин (фото: фото: instagram.com/kszhd_)
SLAVIA
Еще в апреле SLAVIA заинтриговала поклонников появлением с округлым животиком в клипе "Девка с перцем", а впоследствии подтвердила беременность.
Ее избранник - бизнесмен Андрей Павлюк, который сделал предложение через приложение "Дія" в свой день рождения.
7 июня пара официально обручилась, а уже 8 июня певица родила сына - это произошло на праздник Троицы.
SLAVIA впервые стала мамой (фото: instagram.com/slavia_official)
СолоХа
В марте 2025 года на сольном концерте в Киеве СолоХа объявила, что беременна в третий раз.
Она призналась, что ждет ребенка от своего мужа Максима, которого не показывает публике.
СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)
Ранее у пары родилась дочь Евлая, а также артистка воспитывает еще одну дочь, Ариану, от первого брака.
Из-за совместного спектакля с Тарасом Цымбалюком, в котором они играют влюбленных, вокруг певицы возникли слухи о том, что именно от актера беременна артистка - но она это опровергла.
Марина Голд
Участница "Холостяка-12" Марина Голд (сезон с Алексом Топольским) еще в середине мая призналась о беременности.
Марина Голд (фото: instagram.com/marynagold1)
Вместе с мужем, с которым живет в США, они устроили гендер-пати, где узнали - у них будет дочь. Роды ожидаются летом 2025 года.
Юлия Думанская
В апреле стало известно, что певица Юлия Думанская и ее муж, львовский бизнесмен Григорий Козловский, ждут третьего общего ребенка - сына.
У пары также есть дочь Диана и сын Ярема. Для Козловского это будет уже шестой ребенок.
Юлия Думанская с мужем и детьми (фото: instagram.com/julia_dumanska)
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