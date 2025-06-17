ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

6 украинских звезд, которые стали или станут мамами в 2025 году

Вторник 17 июня 2025 09:00
UA EN RU
6 украинских звезд, которые стали или станут мамами в 2025 году Кто из украинских звезд стал или станет мамой в 2025 году (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях телеведущая Леся Никитюк сообщила, что впервые станет мамой - ее трогательная новость быстро облетела сеть. А 2025 год, похоже, уже можно назвать годом пополнений в звездных семьях: одни украинские знаменитости недавно родили, другие - еще ждут рождения малышей.

Кто именно - узнайте в нашей подборке на РБК-Украина.

Анна Кошмал

Звезда сериалов "Сваты" и "Папик 2" стала мамой во второй раз 11 марта. Актриса родила дочь на 41-й неделе беременности.

Роды прошли естественным путем, с эпидуральной анестезией, без осложнений.

Она призналась, что все прошло довольно быстро, поэтому уже задумывается над третьим ребенком.

6 украинских звезд, которые стали или станут мамами в 2025 годуАнна Кошмал с младшим сыном (фото: instagram.com/smorkovkina)

С мужем Иваном Сморковкиным Анна в браке с 2017 года, однако тщательно оберегает его от публичности.

Оксана Жданова

Актриса из "Конотопской ведьмы" 26 мая сообщила, что стала мамой впервые.

У нее с возлюбленным - музыкантом Михаилом Матюхиным - родилась дочь. Пара не разглашает имя новорожденной, но поделилась, что малышка родилась здоровой.

Оксана Жданова и Михаил Матюхин (фото: фото: instagram.com/kszhd_)

SLAVIA

Еще в апреле SLAVIA заинтриговала поклонников появлением с округлым животиком в клипе "Девка с перцем", а впоследствии подтвердила беременность.

Ее избранник - бизнесмен Андрей Павлюк, который сделал предложение через приложение "Дія" в свой день рождения.

7 июня пара официально обручилась, а уже 8 июня певица родила сына - это произошло на праздник Троицы.

SLAVIA впервые стала мамой (фото: instagram.com/slavia_official)

СолоХа

В марте 2025 года на сольном концерте в Киеве СолоХа объявила, что беременна в третий раз.

Она призналась, что ждет ребенка от своего мужа Максима, которого не показывает публике.

6 украинских звезд, которые стали или станут мамами в 2025 годуСолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

Ранее у пары родилась дочь Евлая, а также артистка воспитывает еще одну дочь, Ариану, от первого брака.

Из-за совместного спектакля с Тарасом Цымбалюком, в котором они играют влюбленных, вокруг певицы возникли слухи о том, что именно от актера беременна артистка - но она это опровергла.

Марина Голд

Участница "Холостяка-12" Марина Голд (сезон с Алексом Топольским) еще в середине мая призналась о беременности.

6 украинских звезд, которые стали или станут мамами в 2025 годуМарина Голд (фото: instagram.com/marynagold1)

Вместе с мужем, с которым живет в США, они устроили гендер-пати, где узнали - у них будет дочь. Роды ожидаются летом 2025 года.

Юлия Думанская

В апреле стало известно, что певица Юлия Думанская и ее муж, львовский бизнесмен Григорий Козловский, ждут третьего общего ребенка - сына.

У пары также есть дочь Диана и сын Ярема. Для Козловского это будет уже шестой ребенок.

Юлия Думанская с мужем и детьми (фото: instagram.com/julia_dumanska)

Вас может заинтересовать

Читайте LITE в Google News
беременность Звезды шоу-бизнеса Дети
Жизнь
Работа на лето: ТОП-5 вакансий для студентов с высокими зарплатами
Работа на лето: ТОП-5 вакансий для студентов с высокими зарплатами