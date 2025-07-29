Жена Усика очаровала новыми семейными фото с боксером и младшей дочерью

Жена боксера Александра Усика, Екатерина, порадовала новыми семейными кадрами. На опубликованных фото она показала, как отдыхает с чемпионом и их младшей дочкой Марией.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Екатерины Усик.
Семейство редко делится подробностями своей личной жизни, однако во время отдыха жена боксера стала все больше делиться семейными моментами.
Так, на этот раз она разместила несколько теплых фото с мужем, который недавно одержал победу в бою с британцем Дюбуа.
На одном из снимков, сделанных на поляне, Екатерина позирует в нежных объятиях с Усиком. Супруги имеют расслабленный и счастливый вид.
На другом можно разглядеть, как влюбленные дурачатся и смеются. После месяцев напряженных тренировок они наконец могут насладиться совместным временем.
Ранее в публикациях Екатерина отмечала геолокацию Испания, поэтому именно там сейчас находится семья.
Отдельное внимание привлекли снимки с младшей дочерью Марией, которой сейчас 1 год и 6 месяцев.
Девочка, которую редко показывают на публике, на этот раз предстала в стильном платье с эмблемой бренда Dolce & Gabbana и милым хвостиком.
С будущей женой боксер познакомился еще в школе в Симферополе. Он даже посвящал ей стихи, чтобы понравиться. Однако подростковые отношения пары не были идеальными: они то сходились, то расходились.
В конце концов любовь победила. Екатерина и Александр поженились в 2009 году, а затем впервые стали родителями.
Всего у пары сейчас четверо детей - две дочери Елизавета и Мария и два сына - Кирилл и Михаил.
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