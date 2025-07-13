Жена защитника "Азовстали" Дианова показала, где они проводят медовый месяц (фото)
Новоиспеченная жена морского пехотинца и защитника Мариуполя Михаила Дианова показала, где они отдыхают после свадьбы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Мирославы.
Где проводят медовый месяц супруги Диановы
Михаил вместе с женой Мирославой наслаждается медовым месяцем в Тернополе - супруги проводят время на озере, рыбачат и отдыхают на природе.
"Медовый месяц на море "Тернопольский пруд", - написала она.
Михаил Дианов с женой (фото: instagram.com/dianovamuroslava)
Напомним, Мирослава - вторая жена 45-летнего защитника Мариуполя. Она является его ровесницей.
О новой любви ветеран впервые рассказал в конце декабря 2024 года.
Знакомство пары состоялось осенью того же года - случайная встреча быстро переросла в серьезные отношения.
Михаил Дианов с женой (фото: instagram.com/dianovamuroslava)
Мирослава работает в облэнерго и воспитывает сына от предыдущего брака.
Влюбленные уже имеют совместные планы на будущее - в конце года они планируют переехать в дом у озера, который Дианов возводит в Тернополе.
5 июля морпех сообщил, что они с Мирославой стали супругами.
Михаил Дианов с женой (фото: facebook.com/mihajlo.oleksandrovic.dianov)
С первой женой Ольгой Дианов развелся еще в 2011 году. От этого брака имеет дочь Екатерину, которая родилась, когда ему было 21.
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