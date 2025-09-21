"Очень тяжело": Дэвид Аксельрод ответил, хочет ли еще одного ребенка от 51-летней Алены Мозговой

42-летний певец Дэвид Аксельрод (настоящее имя - Владимир Ткаченко) рассказал, планирует ли он и его 51-летняя жена Алена Мозговая во второй раз стать родителями. Пара воспитывает общую дочь, а вопрос о пополнении, отметил артист, непростой.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Дэвид сказал в комментарии для ТСН .

Планируют ли Аксельрод и Мозговая второго общего ребенка

Артист признался, что сейчас эта тема не обсуждается.

"Я не могу говорить вам чего и из-за чего, но, нет, эта тема не поднимается в нашей семье. И думать о создании еще одной жизни в такое сложное время, мне кажется, очень тяжело", - сказал Аксельрод.

Но он намекнул, что ситуация может измениться. Впрочем, только после окончания войны.

"Все же знаем, что когда закончится война, начинается бейби-бум, правильно? Ну, посмотрим, что будет дальше", - заинтриговал он.

Мозговая и Аксельрод с дочкой (фото: instagram.com/david__axelrod)

Что известно об отношениях Аксельрода и Мозговой

Дэвид и Алена поженились в 2015 году. В том же году у них родилась дочь Соломия. Продюсер является дочерью легендарного композитора Николая Мозгового, а разница в возрасте между супругами составляет девять лет.

Ткаченко стал известным благодаря участию в талант-шоу, а также соревновался на Нацотборе за возможность представить Украину на "Евровидении". Вернувшись на сцену под именем Дэвид Аксельрод, он продолжил сольную карьеру и посвятил дедушке свой новый творческий этап (артист взял в качестве псевдонима его фамилию).

После начала полномасштабной войны музыкант присоединился к рядам ТрО, где получил травму колена и перенес две операции.