ua en ru
Вс, 21 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Очень тяжело": Дэвид Аксельрод ответил, хочет ли еще одного ребенка от 51-летней Алены Мозговой

Воскресенье 21 сентября 2025 08:21
UA EN RU
"Очень тяжело": Дэвид Аксельрод ответил, хочет ли еще одного ребенка от 51-летней Алены Мозговой Мозговая и Аксельрод (фото: instagram.com/david__axelrod)
Автор: Полина Иваненко

42-летний певец Дэвид Аксельрод (настоящее имя - Владимир Ткаченко) рассказал, планирует ли он и его 51-летняя жена Алена Мозговая во второй раз стать родителями. Пара воспитывает общую дочь, а вопрос о пополнении, отметил артист, непростой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Дэвид сказал в комментарии для ТСН.

Планируют ли Аксельрод и Мозговая второго общего ребенка

Артист признался, что сейчас эта тема не обсуждается.

"Я не могу говорить вам чего и из-за чего, но, нет, эта тема не поднимается в нашей семье. И думать о создании еще одной жизни в такое сложное время, мне кажется, очень тяжело", - сказал Аксельрод.

Но он намекнул, что ситуация может измениться. Впрочем, только после окончания войны.

"Все же знаем, что когда закончится война, начинается бейби-бум, правильно? Ну, посмотрим, что будет дальше", - заинтриговал он.

Що стало зі співаком Девідом Аксельродом, який змінив ім'я і служив у ТрОМозговая и Аксельрод с дочкой (фото: instagram.com/david__axelrod)

Что известно об отношениях Аксельрода и Мозговой

Дэвид и Алена поженились в 2015 году. В том же году у них родилась дочь Соломия. Продюсер является дочерью легендарного композитора Николая Мозгового, а разница в возрасте между супругами составляет девять лет.

Ткаченко стал известным благодаря участию в талант-шоу, а также соревновался на Нацотборе за возможность представить Украину на "Евровидении". Вернувшись на сцену под именем Дэвид Аксельрод, он продолжил сольную карьеру и посвятил дедушке свой новый творческий этап (артист взял в качестве псевдонима его фамилию).

После начала полномасштабной войны музыкант присоединился к рядам ТрО, где получил травму колена и перенес две операции.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Дэвид Аксельрод Звезды шоу-бизнеса Алена Мозговая
Новости
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город