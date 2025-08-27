Мозговая призналась, планирует ли вывезти 10-летнюю дочь за границу

Планирует ли Мозговая переезжать за границу

Продюсер вместе с младшей дочерью Соломией продолжает жить в Украине.

Она говорит, что не рассматривает возможности отправить ребенка за границу, несмотря на войну.

"Во-первых, она не поедет. Нас с ней разлучить нереально. Она не отпустит меня, а я ее. Ей пока 10 лет. Это нереально. Пока будем в Украине, не думаем выезжать. Планируем расширить горизонты, но все же корни здесь", - заверила Мозговая.

Алена Мозговая с младшей дочкой (фото: instagram.com/mozgova0902)

По ее словам, больше всего она ценит спокойное время вместе с дочкой.

"Любим включить Гарри Поттера, бездельничаем. Наше любимое время вместе - безделье", - признается знаменитость.

Старшие дочери Алены, Евгения и Зоя, живут за границей. Как рассказала Мозговая, последний раз виделась с ними не так давно.

"С Женей в прошлом году виделись, когда ездили с Соломией (Солей) в Хорватию. Женя приезжала к нам туда. Зоя приезжала в Киев в позапрошлом году. Планируем в ноябре поехать с Солей по Европе, туда уже должны прилететь Женя и Зоя. Что мы можем планировать?", - поделилась она.

Алена Мозговая с дочками (фото: instagram.com/mozgova0902)

Алена также рассказала, чем занимаются ее старшие дочери.

"Женя занимается брокерством, она и ее муж. Зоя также этим занималась, но бросила, потому что творческая натура у нее победила зарабатывание денег. Она сейчас рисует. Занимается духовными практиками. Они ездят с Юлей (девушкой - ред.) в Индию", - отметила Елена.

Звезда не обошла и тему личной жизни дочери Зои, которая в прошлом году совершила камингаут, а в мае этого года обручилась с избранницей.

"Они приезжали, мы познакомились. Прекрасная, умная, интеллектуальная. Не дура. Не знаю, планируют ли свадьбу", - призналась она.

Зоя Мозговая с возлюбленной (фото: instagram.com/matatatahakuna)

Также Алена прокомментировала свои материнские принципы.

"Девочки мне, по крайней мере, говорят, что я самая лучшая мама. Всегда старалась быть подругой. Никогда их не била. Никогда не ругала, не кричала, ну может было несколько раз. Никогда не наказывала... Они не боялись меня. Приходили, потому что я им сказала сразу: "Приходишь, лучше мне скажи, помогу решить...". У них есть доверие ко мне. Они знают, что я никогда не буду в истерике биться, а конструктивно что-то решим", - поделилась продюсер.

Мозговая поделилась и собственным видением разницы между материнством в молодом и зрелом возрасте.

"В 18 или 19 когда рожаешь, я говорю, что это ребенок родил ребенка. А когда рожаешь в 41, как я Солю, весь мир и вселенная - это она. Поэтому первые годы я вообще была сосредоточена только на Соле", - отметила знаменитость.

"Но я советую после 40 все же рожать. Если есть для этого общее желание с мужем. Это совсем другой опыт, это так круто, это счастье", - добавила она.

Напомним, Зоя - дочь Алены от экс-возлюбленного Дмитрия, Евгения - от певца Александра Пономарева, а самую младшую дочь Соломию она родила в браке с артистом David Axelrod.