"Дуже важко": Девід Аксельрод відповів, чи хоче ще одну дитину від 51-річної Олени Мозгової

42-річний співак Девід Аксельрод (справжнє ім'я - Володимир Ткаченко) розповів, чи планує він та його 51-річна дружина Олена Мозгова вдруге стати батьками. Пара виховує спільну доньку, а питання про поповнення, зазначив артист, непросте.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Девід сказав у коментарі для ТСН .

Чи планують Аксельрод та Мозгова другу спільну дитину

Артист зізнався, що нині ця тема не обговорюється.

"Я не можу говорити вам чого і через що, але, ні, ця тема не піднімається в нашій родині. І думати про створення ще одного життя в такий складний час, мені здається, дуже важко", - сказав Аксельрод.

Але він натякнув, що ситуація може змінитися. Втім, лише після закінчення війни.

"Усі ж знаємо, що коли закінчиться війна, починається бейбі-бум, правильно? Ну, подивимося, що буде далі", - заінтригував він.

Мозгова і Аксельрод з донькою (фото: instagram.com/david__axelrod)

Що відомо про стосунки Аксельрода і Мозгової

Девід і Олена одружилися у 2015 році. Того ж року в них народилася донька Соломія. Продюсерка є донькою легендарного композитора Миколи Мозгового, а різниця у віці між подружжям становить дев’ять років.

Ткаченко став відомим завдяки участі у талант-шоу, а також змагався на Нацвідборі за можливість представити Україну на "Євробачення". Повернувшись на сцену під ім’ям Девід Аксельрод, він продовжив сольну кар’єру та присвятив дідусеві свій новий творчий етап (артист взяв як псевдонім його прізвище).

Після початку повномасштабної війни музикант приєднався до лав ТрО, де отримав травму коліна і переніс дві операції.