Джамала получила Орден княгини Ольги на День Независимости

Воскресенье 24 августа 2025 13:08
Джамала получила Орден княгини Ольги на День Независимости Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Иванна Пашкевич

24 августа, в День Независимости Украины, президент Владимир Зеленский вручил государственные награды выдающимся украинцам. Среди отмеченных оказалась и певица Джамала.

РБК-Украина.

Джамала получила Орден на День Независимости

На торжественной церемонии в Киеве артистка получила из рук главы государства Орден княгини Ольги ІІІ степени.

Джамала появилась на мероприятии в голубом вышитом платье, а момент награждения транслировали в прямом эфире.

Джамала получила Орден княгини Ольги на День НезависимостиДжамала получила Орден княгини Ольги ІІІ степени (скриншот)

Ранее исполнительница прославила Украину на весь мир своей победой на "Евровидении-2016" с песней 1944.

Она активно выступает за рубежом, а также стала одним из публичных послов украинской культуры во время войны.

Что означает Орден княгини Ольги

15 августа 1997 года, в соответствии с Указом Президента Украины Леонида Кучмы № 827/97, была основана специальная награда - "Орден княгини Ольги" I, II и III степеней.

Ее создали с целью чествования женщин, которые внесли весомый вклад в становление украинской государственности, духовное возрождение нации и воспитание детей.

Указом также был утвержден устав награды и ее официальное описание.

Впоследствии, 16 марта 2000 года, Верховная Рада Украины приняла Закон "О государственных наградах Украины", которым официально введена государственная награда - орден княгини Ольги I, II и III степеней.

Документ определил, что его действие распространяется и на лиц, отмеченных ранее президентскими наградами до вступления в силу закона.

Также было рекомендовано Президенту Украины привести соответствующие указы в соответствие с новым законодательством.

