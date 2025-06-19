ua en ru
Чт, 19 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Джамала поделилась редким фото сына, которому исполнилось 5 лет: как он изменился

Четверг 19 июня 2025 12:06
UA EN RU
Джамала поделилась редким фото сына, которому исполнилось 5 лет: как он изменился Джамала с сыновьями (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская певица Джамала поздравила своего среднего сына Селима-Гирая с днем ​​рождения и поделилась редким фото мальчика.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Stories в Instagram артистки.

"Селиму пять лет. Я тебя люблю", - написала она.

На архивном фото певица позирует со своим сыном, которому всего лишь несколько месяцев.

Джамала поделилась редким фото сына, которому исполнилось 5 лет: как он изменился

Джамала со средним сыном (скриншот)

Затем она продемонстрировала уже новый снимок. На нем изображен Селим-Гирай с большим воздушным шаром в виде цифры "5".

Также он держит в руках игрушечный меч из культовой игры Minecraft, популярность которой в последние годы только растет.

"Мы точно победим! Так как у нас теперь есть меч!" - написала на фото Джамала.

Джамала поделилась редким фото сына, которому исполнилось 5 лет: как он изменился

Джамала показала среднего сына (скриншот)

Что известно про личную жизнь Джамалы

В апреле 2017 года Джамала вышла замуж за Сеит Бекира Сулейманова. Избранник певицы является крымским татарином, уроженцем Симферополя.

Он получил образование в КНУ имени Тараса Шевченко и закончил курсы в Киевской школе экономики. Работал экономистом, а также участвовал в социально-политических проектах по решению проблем крымскотатарской молодежи.

Открыл кафе Takava в центре Киева. Отметим, что заведение сильно пострадало от массированного ракетного удара в октябре 2022 года.

Вместе пара воспитывает троих сыновей: в марте 2018-го у них родился первенец Эмир-Рахман, в июне 2020-го - Селим-Гирай, а 24 мая 2024 года - Алим Сеит-Бекир.

Джамала поделилась редким фото сына, которому исполнилось 5 лет: как он изменился

Семья Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Вас также может заинтересовать

Читайте LITE в Google News
Джамала Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Жизнь
Без аттестата и НМТ: как поступить в вуз детям с оккупированных территорий
Без аттестата и НМТ: как поступить в вуз детям с оккупированных территорий