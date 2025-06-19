Джамала поделилась редким фото сына, которому исполнилось 5 лет: как он изменился

Известная украинская певица Джамала поздравила своего среднего сына Селима-Гирая с днем ​​рождения и поделилась редким фото мальчика.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Stories в Instagram артистки.

"Селиму пять лет. Я тебя люблю", - написала она.

На архивном фото певица позирует со своим сыном, которому всего лишь несколько месяцев.

Джамала со средним сыном (скриншот)

Затем она продемонстрировала уже новый снимок. На нем изображен Селим-Гирай с большим воздушным шаром в виде цифры "5".

Также он держит в руках игрушечный меч из культовой игры Minecraft, популярность которой в последние годы только растет.

"Мы точно победим! Так как у нас теперь есть меч!" - написала на фото Джамала.

Джамала показала среднего сына (скриншот)

Что известно про личную жизнь Джамалы

В апреле 2017 года Джамала вышла замуж за Сеит Бекира Сулейманова. Избранник певицы является крымским татарином, уроженцем Симферополя.

Он получил образование в КНУ имени Тараса Шевченко и закончил курсы в Киевской школе экономики. Работал экономистом, а также участвовал в социально-политических проектах по решению проблем крымскотатарской молодежи.

Открыл кафе Takava в центре Киева. Отметим, что заведение сильно пострадало от массированного ракетного удара в октябре 2022 года.

Вместе пара воспитывает троих сыновей: в марте 2018-го у них родился первенец Эмир-Рахман, в июне 2020-го - Селим-Гирай, а 24 мая 2024 года - Алим Сеит-Бекир.

Семья Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)