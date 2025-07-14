Джамала стала академиком Grammy: "Теперь я имею право голоса"

Что написала Джамала

"Я - Грэмми академик. Это означает, что теперь я имею право голоса в самой престижной музыкальной премии мира - Grammy Awards", - поделилась звезда.

Она призналась, что для нее это важно. Потому что, написала Джамала, речь идет не просто о "титуле".

"Это - признание твоего профессионального веса. Это - доступ к сообществу, которое определяет не только популярность, но и качество. Это - возможность формировать историю современной музыки. Звучит громко, но это факт. И особенно - это возможность быть голосом украинской музыки там, где ее до сих пор мало", - призналась артистка.

"Возможно, я иногда кажусь слишком мечтательной. Но я искренне верю - украинская музыка должна быть услышана. На самых известных сценах. В самых высоких залах. В разговорах, определяющих будущее индустрии", - добавила она.

Джамала поблагодарила всех, кто верит в нее и поддерживает на этом пути. И на этом она не планирует останавливаться.

"И я знаю: это только начало", - резюмировала она.

В комментариях пользователи активно поздравляют Джамалу с важной новостью. Они пишут:

"Поздравляю! Это большая гордость"

"Какие замечательные новости"

"Вау! Полностью заслуженный титул! Радуюсь и радуюсь"

"Поздравляю! Радость и гордость переполняет. Спасибо, что ты когда-то пошла на этот путь веры... И достигла вершины музыкального олимпа. Твой голос - решает"

"Искренне поздравляю. И вдохновенно радуюсь, что Украина будет представлена вами".

Что значит быть членом Грэмми Академии

Когда артист или продюсер заявляет, что стал академиком Грэмми, речь идет о членстве в Recording Academy - влиятельной организации, которая не только вручает награды Grammy Awards, но и формирует вектор развития музыкальной индустрии в мире.

Recording Academy (официально National Academy of Recording Arts and Sciences) - это профессиональное сообщество музыкантов, продюсеров, авторов песен, инженеров и других участников музыкального процесса. Именно они ежегодно определяют, кто получит "Оскар" в мире музыки, статуэтку Grammy.

Что дает статус академика:

Право голоса при отборе номинантов и победителей Grammy

Доступ к закрытому профессиональному сообществу, которое обменивается опытом, сотрудничает и создает новую музыку

Возможность представлять свою страну в глобальном культурном диалоге

Признание профессионального влияния на международном уровне.

Важно знать, что не все члены имеют право голоса, только Voting Members. Академия активно работает над большей инклюзивностью и обновлением состава, по состоянию на 2025 год он насчитывает примерно тысяч членов, тысяч из которых - полноценно голосуют.