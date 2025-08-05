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Эктор из "МастерШеф" резко высказался о бывшем коллеге: "Ты такой пустой человек?"

Вторник 05 августа 2025 23:36
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Эктор из "МастерШеф" резко высказался о бывшем коллеге: "Ты такой пустой человек?" Эктор Хименес-Браво вспомнил об инциденте с Николаем Тищенко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Известный шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво вспомнил о своих отношениях с бывшими коллегами по проекту. Оказалось, со многими из них он давно не поддерживает связь, в частности с экс-судьей и народным депутатом Николаем Тищенко.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Эктор Хименес-Браво рассказал в интервью Маше Ефросининой.

Что Эктор рассказал о Николае Тищенко

Шеф-повар подчеркнул, что давно потерял связь с бывшим судьей проекта и вспомнил "смешную историю" со времен пандемии COVID-19. Тогда рестораны в Украине были вынуждены закрыться, но заведение нардепа "Велюр" продолжало работать.

"Мои рестораны были закрыты, мы все страдали. Работники сидели без зарплаты. И тут я читаю, что его ресторан работает. Я очень разозлился", - поделился он.

По словам Эктора, тогда он лайкнул пост депутата, который написал об этом. А после получил сообщение от бывшего коллеги.

"Он пишет мне в директ: "Ты лайкнул пост, критикующий мой ресторан. Это не по-дружески", - рассказал шеф-повар.

"Я посмотрел на это и подумал: "Ты такой пустой, маленький человечек, который заходит на профили других, чтобы проверить, кто лайкает посты, а кто нет. Да, кто вообще такое делает? Я был шокирован", - добавил он.

Эктор из &quot;МастерШеф&quot; резко высказался о бывшем коллеге: &quot;Ты такой пустой человек?&quot;Эктор Хименес-Браво вспомнил историю о Тищенко (скриншот)

С кем еще из судей "МастерШеф" не общается Эктор

Он не поддерживает общение с россиянкой Анфисой Чеховой, звездой проекта Татьяной Литвиновой. Также имел странную историю с бывшим судьей Сергеем Калининым, который якобы обвинил Эктора в своем увольнении.

"На самом деле директор рассказал мне о своем решении относительно Калинина после того, как с ним поговорил. Поэтому, каким образом я мог повлиять на это решение, если узнал о нем постфактум?" - пояснил Хименес-Браво.

Также он отметил, что никогда не имел связи с Дмитрием Горовенко, поэтому общение здесь тоже не задалось. Однако с теплотой высказался об Ольге Мартыновской, которую считает прекрасным человеком и подругой.

"Она была одной из самых ярких участниц. С каждым годом люблю ее все больше. Она - сумасшедшая, невероятная, может приготовить удивительное мясо, удивительную фуа-гру, десерт. Работать с ней очень приятно, потому что с ней я могу быть серьезным и сосредоточенным на работе, а потом - шутить", - поделился он.

Хорошо отозвался Эктор и о коллеге Владимире Ярославском, они дружат и уважают друг друга, а также периодически делятся идеями.

"Он мой сосед, наши заведения рядом. Он замечательный парень. Мы обмениваемся идеями, и я всегда могу обратиться к нему, если в моем ресторане что-то закончилось. И так же могу подстраховать его. Конечно, мы можем и поссориться на профессиональные темы, но потом посмеяться и пошутить, потому что он - профессионал", - рассказал шеф.

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