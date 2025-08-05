"Меня пытали и бросили умирать": Эктор Хименес-Браво шокировал, почему сбежал из Колумбии

Украинский шеф-повар и судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво впервые рассказал, как чуть не погиб на родине - в Колумбии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью знаменитости Маше Ефросининой.

Эктор шокировал жуткой историей из юности

В эмоциональном разговоре он вспомнил, как в 22 года его похитили, жестоко избили и оставили умирать на обочине дороги в городе Медельин.

"Моя жизнь складывалась непросто. Я родился в стране посреди горных долин. Я жил в Медельине в разгар войны Пабло Эскобаро. Меня похищали. Меня пытали. К сожалению, это не первая моя война", - признался Эктор.

Несмотря на трагический опыт, он не стал жалеть себя, а наоборот - продолжает активно поддерживать Украину.

"Использую ли я это как повод сказать: "Я уже настрадался, теперь поживу для себя, не буду помогать Украине?". Нет, наоборот. Потому что именно поэтому я понимаю боль, которую мы все сейчас переживаем, потому что я это уже проходил", - подчеркнул шеф-повар.

Эктор Хименес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Хименес-Браво рассказал, что в юности открыл кулинарную школу в Медельине, что стало причиной преследований со стороны партизан, которые в то время контролировали регион и требовали деньги у бизнесов.

"Меня похитили не из-за политических взглядов или из-за поддержки кого-то из политиков. Нет, я просто был молодым человеком с идеями, который пытался построить свое дело", - рассказал шеф.

Его похитили прямо посреди улицы по дороге на работу. Избили и нанесли семь ножевых ранений в спину.

"Семь раз ударили ножом в спину. Самый глубокий удар. Вот здесь. Другие вот здесь выше. Меня били очень жестоко. Следующее, что я помню, я проснулся в больнице", - вспомнил Эктор.

По словам звезды, его жизнь спас таксист, который случайно нашел его на обочине дороги. Именно после этого инцидента он решил покинуть Колумбию.

Эктор Хименес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

"Я никогда об этом не говорил публично, но именно из-за этого я покинул Колумбию", - отметил ресторатор.

Эктор также вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину почувствовал себя беженцем во второй раз в жизни.

"Я знаю украинцев. Я знаю, как они гордятся своей работой, своими квартирами, своей одеждой, тем, что ходят в рестораны. Я знаю, какая это достойная нация. И из-за войны, из-за врага эти гордые люди попали в ситуацию, когда надо просить. Это очень несправедливо. Очень", - сказал он.

И именно этот опыт, как объяснил Эктор, мотивирует его помогать Украине, несмотря на личные трагедии.