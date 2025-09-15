"Эмми-2025": полный список победителей премии

Этой ночью в театре Peacock в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения телевизионной премии "Эмми-2025". Событие стало настоящим праздником для всех поклонников сериалов, ведь именно здесь определили лучших представителей индустрии - от актеров до режиссеров.