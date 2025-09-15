ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Эмми-2025": полный список победителей премии

Понедельник 15 сентября 2025 09:50
UA EN RU
"Эмми-2025": полный список победителей премии Кто стал победителем премии "Эмми 2025" (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Этой ночью в театре Peacock в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения телевизионной премии "Эмми-2025". Событие стало настоящим праздником для всех поклонников сериалов, ведь именно здесь определили лучших представителей индустрии - от актеров до режиссеров.

Кто же получил заветную статуэтку - узнайте в материале на РБК-Украина.

Полный список победителей "Эмми-2025"

Лучший драматический сериал: "Питт"

Лучший комедийный сериал: "Киностудия"

Лучший мини-сериал или антология: "Юношество"

Лучшее соревновательное реалити-шоу: "Предатели"

Лучшее ток-шоу: "Поздно вечером со Стивеном Колбертом"

Лучшее варьете-шоу: "На прошлой неделе вечером с Джоном Оливером"

Лучший спецвыпуск варьете в прямом эфире: "Субботним вечером в прямом эфире" (юбилейный спецвыпуск к 50-летию)

Лучший актер в драматическом сериале: Ноа Уайл, "Питт"

Лучшая актриса в драматическом сериале: Бритт Лоуэр, "Разрыв"

Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Тремелл Тиллман, "Разрыв"

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Кэтрин Ланаса, "Питт"

Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме: Стивен Грехем, "Юношество"

Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или телефильме: Кристин Милиоти, "Пингвин"

Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт, "Хитрости"

Лучший актер в комедийном сериале: Сет Роген, "Киностудия"

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Анна Айнбиндер, "Хитрости"

Лучший актер второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме: Оуэн Купер, "Переходный возраст"

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме: Эрин Доэрти, "Переходный возраст"

Лучший сценарий в драматическом сериале: Дэн Гилрой, "Андор"

Лучший сценарий в мини-сериале, антологии или телефильме: Джек Торн, Стивен Грехем, "Переходный возраст"

Лучший сценарий в комедийном сериале: Сет Роген, Эван Голдберг, Питер Хайк, Алекс Грегори, Фрида Перес, "Киностудия"

Лучший сценарий в варьете: "На прошлой неделе вечером с Джоном Оливером"

Лучший режиссер в комедийном сериале: Сет Роген, "Киностудия"

Лучший режиссер в драматическом сериале: Адам Ренделл, "Медленные лошади"

Лучший режиссер в мини-сериале, антологии или телефильме: Филипп Барантини, "Юношество"

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Актеры Звёзды
Новости
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"