Стало известно, почему Снежана Егорова поддержала Путина: "Это личное"
Участник группы "Танок на майдане Конго" Олег Михайлюта, он же Фагот, высказался относительно публичной позиции телеведущей Снежаны Егоровой, которая после 2014 года неоднократно распространяла пророссийскую риторику.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью знаменитости для OBOZ.UA.
Артист вспомнил, что ранее он поддерживал хорошие отношения с семьей телеведущей.
"Мы какое-то время очень хорошо дружили и много общались. Тогда она была замужем за режиссером Семеном Горовым. Я частенько к ним на чаек домой заходил. Тогда она казалась вполне здравомыслящей" - вспоминает Фагот.
Однако впоследствии, считает артист, поведение женщины могло измениться под влиянием событий в личной жизни.
"Ее второй муж, Антин Мухарский, с которым тоже развелась, жестко ушел в национализм. А Снежана в своем стиле просто в рожу Антину делает прямо противоположное. И чем кринжовее это выглядит, тем, наверное, ей кажется, эффективнее", - считает он.
Антин Мухарский (фото: instagram.com/antinsprojects)
Михайлюта также предположил, что искренность заявлений Снежаны вызывает сомнения, поскольку она может просто играть роль, не понимая, где заканчивается сцена.
"Искренняя ли она в этих заявлениях? Зная ее, можно сказать так: хорошие актеры иногда настолько искусно заигрываются, что трудно понять, где правда, а где игра. Мое впечатление: это театральная постановка", - добавил Фагот.
Что известно о позиции Снежаны Егоровой
Накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину телеведущая опубликовала в соцсетях резонансное заявление в поддержку президента РФ Путина.
В своей посте Егорова назвала его "героем нашего времени" и обратилась к украинцам с призывом "очистить сознание" с помощью пропагандистских видео.
Снежана Егорова (фото: открытые источники)
"Я поддерживаю Владимира Путина! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны Сознания! Смотрите как акт экзорцизма, если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом", - утверждала она.
Сейчас Егорова живет в Турции, находится под украинскими санкциями, наложенными еще в 2022-м, и продолжает распространять пророссийские месседжи.
Вас может заинтересовать:
-
-
Известный продюсер ошеломил заявлением о Виннике
-
Камалия заинтриговала заявлением о подруге-предательнице