За какую сумму Повалий продалась России: громкое заявление Юрия Рыбчинского

Поэт, автор известных песен и один из основателей современной украинской эстрадной песни Юрий Рыбчинский поделился, что стало переломным моментом для Таисии Повалий, после которого она окончательно предала Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью народного артиста Натальи Влащенко.

Когда Повалий окончательно предала Украину

По словам художника, ключевое событие произошло тогда, когда беглый президент Виктор Янукович предложил певице место в своей ныне запрещенной Партии регионов.

Сначала артистка вместе с мужем и продюсером Игорем Лихутой отказалась, однако ситуация изменилась после денежного вознаграждения в размере миллиона долларов.

"Переломный момент наступил, когда Янукович пригласил Повалий депутатом вторым номером в свой список. Когда Лихута (продюсер и муж Повалий. - Ред.) и Тая отказались, им был заплачен миллион долларов. Вот с этого все начинается", - сообщил артист.

Политические взгляды Таисии Повалий

В 2012 году Таисия Повалий баллотировалась в Верховную Раду Украины по списку Партии регионов, получив второй номер, и около полугода работала советницей беглого президента Виктора Януковича.

После Революции достоинства, в мае 2014 года, она вышла из фракции Партии регионов, а осенью того же года ее мандат был досрочно прекращен.

17 сентября 2014-го артистка в составе депутатской группы "За мир и стабильность" посетила Государственную думу РФ.

Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал этот визит неуважением к Украине и предательством, а МВД открыло уголовное производство за посягательство на территориальную целостность государства.

На фоне возмущения ее поездками и выступлениями в России Повалий отменила все концерты и празднование своего 50-летия в Украине.

22 февраля 2022 года, за два дня до полномасштабного вторжения, певица приехала в Москву на съемки телепроекта и осталась там.

Сначала она воздерживалась от комментариев, пока не вывезла из Украины свою пожилую мать.

Впоследствии открыто поддержала политику Владимира Путина.

"В том, что сегодня делает Россия, вижу спасение. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает... Поэтому я - с Россией", - выдала предательница.

С 2022 года Повалий постоянно проживает в Москве. В 2024-м получила гражданство РФ и впервые проголосовала на президентских выборах.

"Я проголосовала за счастливое будущее своей страны, России. Меня переполняет невероятная гордость...", - заявила предательница.

В июле 2024-го в интервью она подтвердила пророссийскую позицию: осудила устранение Януковича, негативно оценила начало боевых действий на Донбассе в 2014-м, назвала Донбасс "сердцевиной Украины" и поддержала вторжение РФ в 2022 году.

Повалий также заявила, что Россия и Украина, по ее мнению, должны снова объединиться в одно государство, а украинцы и русские являются "одним народом".